TESK Başkanı Palandöken: %39 Faizle Esnafın Borcunu Ödemesi Mümkün Değil!

Ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren esnaf ve sanatkarlar, biriken borçlarını ödemekte zorlanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sunduğu mevcut yapılandırma şartlarının esnafın derdine derman olmaktan uzak olduğunu vurguladı.

Palandöken, borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesinin olumlu bir adım gibi görünse de uygulanan %39'luk yüksek faiz oranı nedeniyle ödeme planlarının sürdürülemez hale geldiğini ifade etti.

"İnsanlar Taksitini Ödeyemezken Faiz Yükü Bindiriliyor"

Mevcut ekonomik iklimde esnafın öncelikli beklentisinin "nefes aldıracak" formüller olduğunu belirten TESK Başkanı Palandöken, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem Maliye Bakanlığı hem de SGK, Bağ-Kur ve SSK borçlarını 72 aya kadar yapılandırıyor ancak faiz oranı yüzde 39 seviyesinde. Esnafımız borcunu sadık bir şekilde ödemek istiyor fakat bu şartlar altında bırakın ana borcu, faizi bile karşılayamaz hale geldiler. İnsanlar zaten mevcut taksitlerini ödemekte zorlanırken, bu kadar yüksek maliyetli yapılandırmaların altından kalkmaları kesinlikle mümkün değil. Bu yüzden mevcut model esnafa cazip gelmiyor."

Borç Sarmalı Krediye Erişimi de Engelliyor

Esnafın sadece borç yüküyle değil, aynı zamanda finansmana ulaşma engeliyle de boğuştuğuna dikkat çeken Palandöken, Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla verilen kredilerde de tıkanma yaşandığını belirtti.

Vergi dairesine veya Bağ-Kur’a borcu olan esnafın yeni kredi kullanamadığını ifade eden Palandöken, süreci şu sözlerle özetledi:

Kredi Tıkanıklığı: "Borcu olan esnaf krediye erişemiyor. Çektiği krediyi zorlukla kapatan ise yeniden kredi alamıyor."

Gayriresmi Borçlanma: "Esnaf yükümlülüklerini yerine getirebilmek için başkasından borç alıyor, bu da borç sarmalını büyüterek esnafı daha büyük çıkmaza sürüklüyor."

Piyasa Riski: "Dükkanına mal koyamayan, vergi ve primini ödeyemeyen esnaf nasıl rekabet edecek? Türkiye’de yaklaşık 2.5 milyon esnaf var. Bu dükkanlar kapandığında yerlerine yenisinin gelmesi kolay değil."

"Faizler Düşürülmeli, Yeni Bir Formül Üretilmeli"

Piyasanın canlılığını korumasının doğrudan esnafın desteklenmesine bağlı olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümete kapsamlı bir yapılandırma çağrısında bulundu:

"Esnafın rahatlatılması için acilen yeni formüller üretilmeli. Yapılandırma faiz oranları mutlaka aşağı çekilmeli. Esnafımız çalışıp üreterek borcunu ödemekten kaçmıyor, ancak mevcut şartlar bu niyetin hayata geçmesine izin vermiyor. Bu sıkıntı bir an önce çözülmezse ne esnaf ayağa kalkabilir ne de piyasalar yeniden canlanabilir."