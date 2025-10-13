Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Rize, Artvin, Batman çevreleri ile Siirt’in kuzeyi ve Trabzon’un iç kesimlerinde yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğu bölgelerinde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise rüzgarın yer yer saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 15°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 19°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 24°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu, 26°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 27°C

Samsun: Çok bulutlu, 20°C

Trabzon: Çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, 20°C

Erzurum: Aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 8°C

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 21°C Meteoroloji’den Yağış Uyarısı: Karadeniz ve Doğu Anadolu’da Sağanak Bekleniyor İçeriği Görüntüle

Meteoroloji, özellikle doğu bölgelerde kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.