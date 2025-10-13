Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek. Saygıdeğer Başkan Xi sadece kötü bir an yaşadı. O da ülkesinin ekonomik bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. ABD Çin'e zarar vermek değil, yardım etmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, birkaç gün önce yaptığı açıklamayla 1 Kasım’dan itibaren Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Karar, ABD’nin ticaret politikalarında son yılların en sert adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetimi, bu uygulamanın “Amerikan sanayisini ve işçisini koruma” amacı taşıdığını savunurken, Pekin yönetiminin konuyla ilgili tepkisinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, küresel piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgası yaratırken, Trump’ın son açıklaması iki ülke arasında diplomatik bir yumuşama sinyali olarak yorumlandı.