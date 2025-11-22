Tezgâha konduğu anda dikkatleri üzerine çeken iki dev balık, kilosu bin liradan satışa sunuldu.

Vatandaşlar, özellikle levreğin ağırlığı ve büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, kalkan balığı da gösterişli görünümüyle tezgâhların yıldızı oldu. Her iki balık da kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Balıkçı esnafı, bölgede bu büyüklükte balıkların nadir yakalandığını belirterek özel avlanma anlarına şahit olduklarını ifade etti.

Fiyatlar Tezgâhlarda Çeşitlendi

Akçakoca’da balık bolluğu sürerken diğer türlerdeki fiyatlar ise şöyle:

Hamsi: 150 TL/kg

Mezgit: Boyuna göre 250 TL/kg

İstavrit: 200 TL/kg

Palamut: Tane 70 TL

Sezonun bereketli geçtiğini söyleyen esnaf, hem çeşitliliğin hem de tüketici ilgisinin arttığını vurguladı.

Akçakoca’da tezgâhlara inen dev balıklar, günün en çok konuşulan konusu haline gelirken, bölgedeki balık hareketliliğinin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.