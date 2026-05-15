Karara göre, 100 metrekare ve altındaki satış noktalarında yalnızca tek dondurma dolabı bulunuyorsa, Algida’ya ait dolabın en az yüzde 30’luk kısmı rakip markaların kullanımına açılacak. Ayrılan bölümde hiçbir Algida ürününün bulunmasına izin verilmeyecek. Rakip ürünlerin henüz temin edilmemesi durumunda ise bu alan boş bırakılacak.

Satış noktalarının talebi halinde rakip markalara ayrılan bölüm oranı yüzde 50’ye kadar çıkarılabilecek. Ayrıca bu alanın tek parça halinde düzenlenmesi ve üzerinde “Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır” ibaresinin yer aldığı etiket bulunması zorunlu olacak.

Yaz sezonu öncesinde alınan kararın, pazardaki rekabeti artırması ve tüketicilere daha fazla ürün seçeneği sunması bekleniyor. Düzenlemeyle birlikte küçük üreticilerin market, büfe ve bakkal gibi satış noktalarına erişiminin kolaylaşacağı değerlendiriliyor.

Sektör temsilcileri, uygulamanın özellikle yerel ve yeni dondurma markalarının görünürlüğünü artırabileceğini belirtirken, satış noktalarında tek markaya bağımlılığın azalacağı görüşü öne çıkıyor.