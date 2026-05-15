Kayseri Valiliği ziyaretinin ardından konuşan Bakan Gürlek, adalet sisteminin vatandaşların hak aradığı en güçlü güven kapısı olması gerektiğini belirterek, hukuk devleti ilkesinin tüm kurumlar için temel öncelik olduğunu söyledi. Bağımsız ve tarafsız yargının devletin en önemli dayanaklarından biri olduğunu ifade eden Gürlek, vatandaşlara daha etkin adalet hizmeti sunmak amacıyla şehir şehir saha incelemeleri yaptıklarını dile getirdi.

“Suç örgütleri hukukun karşısında hesap verecek”

Son dönemde suç örgütlerine yönelik operasyonların artarak sürdüğünü kaydeden Gürlek, bakanlık ve ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını vurguladı. Gürlek, “Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi korumak bizim asli görevimizdir. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri kararlılıkla kullanıyoruz. Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her yasa dışı faaliyet nedeniyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır” ifadelerini kullandı.

Yargı paketine ilişkin çalışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sürdüğünü hatırlatan Gürlek, düzenlemelerin kısa sürede yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

“Amacımız adaletten umudunu kesen vatandaşın gönlüne dokunmak”

Kayseri’de yakın zamanda Bölge İdare Mahkemesi’nin faaliyete geçtiğini hatırlatan Adalet Bakanı, bu adımla birlikte vatandaşların yargıya erişiminin kolaylaştığını belirtti. Gürlek, “Bizim derdimiz güçlünün hukuku değil; mazlumların, yalnızların ve adaletinden umudunu kesmiş vatandaşlarımızın vicdanına dokunmaktır” dedi.

Faili meçhul dosyalar için özel büro

Bakan Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılması amacıyla özel bir büro kurulduğunu da açıklayarak, mağdur ailelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti. Açıklamasında, “Aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gidiyoruz. Vatandaşlarımızın adalet beklentisini sonuna kadar koruma kararlılığındayız” diye konuştu.

“Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var”

Konuşmasında yeni anayasa tartışmalarına da değinen Gürlek, mevcut anayasanın artık ihtiyaçlara cevap vermekte zorlandığını savundu. Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin güçlendiğini söyleyen Gürlek, “Mevcut anayasa işlevini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Yeni bir anayasa ile hem hukuku hem demokrasiyi daha güçlü şekilde koruyacak bir yapıya ulaşabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.