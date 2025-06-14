TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün yayımladığı kümes hayvancılığı verilerine göre, 2024 yılı nisan ayında Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi. Bu rakam, önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,1’lik bir düşüşe işaret ediyor. Aylık bazda ise mart ayına göre yüzde 5’lik bir azalma görüldü.

Geçen yıl ekim ayında 1 milyar 881 milyon 358 adet olan yumurta üretimi, kasım ayından bu yana her ay düşüş gösterdi. Kasımda yüzde 4,9, aralıkta yüzde 9, ocakta yüzde 10,1, şubatta yüzde 10,8 ve martta yüzde 8,8 oranında azalan üretim, son altı ayda toplamda yaklaşık 330 milyon adet gerileyerek nisan itibarıyla 1 milyar 551 milyon adede kadar düştü.

Yumurta üretiminde yaşanan bu düşüşe karşın, tavuk eti üretimi ve kesilen tavuk sayısında belirgin bir artış dikkat çekiyor. 2024 yılı nisan ayında tavuk eti üretimi yüzde 23,5 artışla 237 bin 567 tona ulaşırken, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 20,7 arttı. Ocak-nisan döneminde ise tavuk eti üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 14,8, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 11,5 oranında yükseldi.

Sektör temsilcileri, yumurta üretimindeki düşüşün ardında artan yem maliyetleri, enerji giderleri ve üreticinin yeterli teşvik alamaması gibi faktörlerin bulunduğunu belirtiyor. Uzmanlar, bu eğilimin devam etmesi durumunda iç piyasada fiyat artışları ve arz sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.