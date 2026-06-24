Üreticiler, bahçede kilogramı 25 TL’ye kadar gerileyen muzun market raflarında 100-120 TL arasında satılmasına tepki göstererek, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın incelenmesini istedi.

Muz üreticisi İrfan Özcan, birkaç ay öncesine kadar üreticiden yaklaşık 50 TL’ye alınan muzun bugün yarı yarıya değer kaybettiğini belirtti. Artan gübre, ilaç, işçilik, sulama ve enerji maliyetlerine rağmen ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını ifade eden Özcan, mevcut fiyatların üreticiyi zarar ettirdiğini söyledi.

Fiyatlardaki gerilemenin ithal muzdan kaynaklandığını savunan üreticiler, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bölgede yetiştirilen muzun kalite ve aroma açısından güçlü bir konumda olduğunu belirten üreticiler, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayabilecek üretim kapasitesine sahip olduklarını dile getirdi.

Bozyazı ve Anamur’da binlerce ailenin geçimini muz üretiminden sağladığını hatırlatan üreticiler, piyasadaki dengesizliğin giderilmesini ve üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği bir fiyat seviyesinin oluşmasını talep ediyor. Üreticiler ayrıca, tarladan sofraya uzanan süreçte fiyatların neden katlandığının araştırılmasını istiyor.