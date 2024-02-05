Kadınlar eğitimde güçlendikçe, çalışma hayatında başarılı oldukça yükselmek istiyorlar. Yönetim kurulu koltuklarını istiyorlar. Ülkemizde yönetim kurulunda kadın oranı yüzde 17. Bu oranın yüzde kaçı yönetim kurulunda aktif veya pasif bilemiyoruz.

Bazı aile şirketlerinde kadınlar, “Yönetimde kadın da bulunsun ama sesi çıkmasın diğer üyelerin aldığı karara onay versin” diye bulunuyor. Bir de siyasette, milletvekili ve bakan sayılarında kadınların azlığını konuşuyoruz. Bazılarında da gerçekten karar verici. Evet kadınlar yönetim kurullarına talipler ve bunu yüksek sesle söylüyorlar. Yönetim kurulunda Kadın Derneği bu konuyu gündeme getirdi. “Gelecek İçin Kadının Gücü Zirvesi”nde değerli konuklar konuyu tartıştı.

Erkek yönetim kurulu üyeleri yönetimde kadın olmasını destekledi ama eski bilgiler, alışkanlıklar ışığında konuştu. Erkek yönetim kurulu üyeleri gücü kaptırmak istemiyor. Bilinçaltında kadını yetersiz, dayanıksız, bazıları naif görüyor. Evlilik, koca, çocuk, aile, iş ve önemli kararlar hepsi dengede nasıl duracak şüpheyle bakıyor. Aslında erkekler kadını yönetim kurulu için yetersiz görüyor. Hatta çoğu erkek kadını çalışma hayatında hâlâ istemiyor, biblo gibi görüyor.

GELELİM ROBOTLARA

Erkek yönetim kurulu üyelerine sorsak, “Yönetim kurulunuzda kadın mı robot mu istersiniz?” diye sizce cevap nasıl çıkar dersiniz? Sanki akıl ve gönülleri robottan yana... Hem robotun yapay zekâsından faydalanacaklar hem de istedikleri zaman fişini çekebilecekler. Nasılsa robot onların. Yani yönetim kurulunda ama köle, parayla satın alınan bir şey. Ama yine de organik zekâya kadından daha çok mu güvenecekler ne dersiniz? İşletme hukukunda yapay zekânın aldığı kararlar, yeri vs. konular bir süredir çalışılıyor. 2023 yılında teknolojinin, eğitimin, dünyanın geçmişe göre bu kadar geliştiği, dünyaya hükmeden şirketler olduğu bir dönemde yönetim kurulunda kadına kota olmalı mı, olmamalı konusunda bile konuşmacılardan net olarak “Kota ne demek, başarılı olan yönetim kurulunda yer alır” demelerini beklerdim. Laflar evrilip çevrilip buraya getirildi ise de net bir duruş olamadı.

Herkesin zihninin arkasında, kadınların kafasında da görünmeyen bariyerler ne yazık ki var. Ama hızla, zamanla aşılacak bunlar. Ekovitrin Dergisi’nin 04.03.2022 tarihli online yayınında https://www.ekovitrin. com/kadinlar-nedenyonetim-kurulunda linkinde “KADINLAR NEDEN YÖNETİM KURULUNDA?” başlığı ile konuyu bir kez daha ele almıştım. Okuyabilirsiniz. Yapay zekâ yönetim kurulunda yerini alınca hepsi unutulacak, kararlara odaklanılacak. Belki de yapay zekâ insanları yönetim kurulundan kaçırır / izin verir ve tek başına imparatorluğunu ilan eder. Yaşayıp göreceğiz.

KOBİ’ler, aile şirketleri, kurum ve kuruluşlar yönetim kurulu olan her birim kadınlar ısrarcı, birlik, kararlı. Bir kadın karar verirse önünde kimse duramaz. Elbette yönetebilecekler, kabiliyetliler yönetsin. Kurumları mı kıymetli? Ama erkekler yönetim kurulu için doğdukları andan itibaren hangi hazırlıkları yapıyorsa (Var mı böyle bir hazırlık? Hayır) kadın daha iyisini yapar. Kadın da doğuştan yönetim kuruluna hazır. Bir çocuk büyütme, insan yetiştirme, evi yönetme sorumluluğu alan kadın, şirketi de büyütür kuşkunuz olmasın. Kadınlar kabiliyetlidir. Belki de bu kabiliyet korkutuyor erkekleri, kim bilir? Bu kadar korkuyorsanız yapay zekâya çabuk teslimiyet gelecektir. Yapay zekâ ile bilgi ve veri güvenliği de ayrı bir sorun olacaktır.

Sözün özü; kadınlar yönetim kurulu, üst düzey ve siyaset için kararlı. Benden söylemesi. Toplumun ve dünyanın kadın yönetici bakışına da ihtiyacı var. Demedi demeyin, koltukları centilmence verin derim. Yoksa yapay zekâ daha büyük sorunlar doğurabilir.