2024 yılının ilk ayı; iğneden ipliğe, iş yaşamından, memur ve emeklilerin hayat standartlarının artırılmasına, kamu hizmetlerinde ise alınan vergi ve harçlara yönelik zam uygulama haberleriyle başladı. Zam furyası devam ediyor.

Bir taraftan yerel seçimler için yapılan çalışmalar, aday belirlemeleri, diğer taraftan, çarşı pazar ve markette neredeyse yüzde 100’leri aşan zamlar… Ülke bir çıkmaz döngünün içinde… Özellikle üretici olmayan kesim; aklına estikçe ellerindeki stok ürünlerin etiketlerini değiştirerek keyfi zam yapıyor.

Türkiye’nin bu zam sarmalından kurtulmasının birinci yolu, iktidarın akaryakıt fiyatlarında bir yıl boyunca “sabit fiyat uygulaması“ yapması gerekiyor. Ayrıca ülkede enflasyonu artıran en önemli konu kamu yönetimindeki israf...

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı denetimler ve işletmelere uygulanan para cezaları otomotiv ve bazı sektörlerde etkili olmasına rağmen çarşı - pazar ve zincir marketlerde caydırıcı olamıyor. Ceza kesilen işletmelerin tekrar keyfi etiket değiştirmeleri halinde en az bir ay kapatılması ve kapısına “Haksız kazanç elde ettikleri için bir ay süreyle kapatılmıştır. Bu iş yerinden mal/ hizmet alırken bir daha düşünün!” yazan bir bildiri asılması gerekiyor.

Yerel seçimler için büyük yarış…

31 Mart Yerel Seçimleri’nin merkezinde ise İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri var. Bu iki büyükşehir 5 yıl önce AK Parti’den, İyi Parti ve Hadep’in desteği ile CHP ‘ye geçmişti.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş belediye başkanı olarak seçilmişti. Aradan geçen 5 yıl içinde her iki başkan da vaatlerini yerine getiremedikleri için halktan çok tepki aldı.

İBB başkanı olduktan sonra Ekrem İmamoğlu’nun ilk icraat olarak yaptığı “Temel Atmama Töreni” hizmet bekleyen İstanbulluları şaşkına çevirdi. İmamoğlu, 5 yıllık başkanlık sürecinde zamanının önemli bir bölümünü İstanbul dışında geçirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP Genel Kurultayı için çalıştı. İmamoğlu, Beylikdüzü halkına Yenibosna – Sefaköy - TÜYAP Metro hattı” yapacağı sözünü verdi. Fakat temelini bile atamadı.

Türkiye’de ekonominin başkenti İstanbul, siyasetin başkenti ise Ankara.

Dolayısıyla 31 Mart yerel seçimlerinde bu iki şehir ön plana çıkıyor. İstanbul da AK Parti adayı Murat Kurum, adaylığı açıklandıktan sonra SİZTEM İstanbul projesiyle ilgiyi üzerine topladı. Murat Kurum, “Her an büyük bir deprem beklenen İstanbul için çürük binaları yıkıp, İstanbul’un 39 ilçesinde toplam 650 bin konut inşa edeceğiz” diyor. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise ”Tamyol İleri” sloganıyla seçim çalışmalarını yürütüyor. Büyük reklam bütçesiyle sahaya inen Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul Kazandı” sloganı için ise herkes “İstanbul neyi kazandı?” diye soruyor.

Eğitim ihracatında hedef 10 milyar dolar…

Ekovitrin Şubat sayımızda kapak konusu olarak eğitim İhracatını öne çıkardık. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Aydın; eğitim ihracatında hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi. Türkiye’den her yıl Avrupa ülkelerine, ABD ve dünyanın birçok ülkesine eğitim için on binlerce öğrencinin gittiğini ve büyük paralar harcandığını biliyoruz. Peki, Türkiye Eğitim ihracatından yeteri kadar pay alabiliyor mu? Doç. Dr. Mustafa Aydın bu konuda, Türkiye’de 310 bin yabancı öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek devlet üniversiteleriyle vakıf üniversitelerindeki öğrencilerin eğitim ihracatına önümüzdeki yıllarda daha büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

6 Şubat depremini unutmadık...

Bir yıl önce 6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 bin canımızın yok olduğu Kahramanmaraş merkezli büyük depremde 11 ilimizde ciddi yıkımlar olmuştu. Depremden sonra hükümet yaraların sarılması için bir dizi tedbirler almış, depremde yıkılan binaların bir yıl içinde tekrar yapılacağını duyurmuştu. Depremde evleri yıkılan insanlarımızın önemli bir kısmının evleri yapıldı ve 6 Şubat’ta teslim edileceği müjdesi verildi. İnşallah devlet millet elbirliği ile tüm yaralar kısa sürede sarılır ve 11 ilimizde yaşayan insanlar huzura kavuşur. Sağlıkla kalın…

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