Müşteriler inovasyon istiyor, çalışanlarda bir şeylerin iyi gitmediğini fark ediyor ve işlerini daha iyi yapmak istiyorlar, yönetici de farkında ise peki neden inovasyon yapamıyoruz, inovatif olamıyor, inovatif davranamıyoruz?

İlk insandan bu yana binlerce inovasyon yapılmış. Hâlâ birçok ürün ve hizmet inovasyona muhtaç. Muhtaçlık hep devam edecek. İhtiyaçlar ve zaman farklılaştıkça inovas yona devam.

Eğitim verdiğim, çeşitli çalışmalar yaptığım, hizmet aldığım pek çok özel veya devlet kurumlarında inovasyon açısından yapılabi lecek çok iş olduğunu görüyorum. Eminim o kurumlardan hizmet alanlar da görüyorlardır. Hatta kurumların çalışanları da…

Peki ya yöneticiler…

Elbette yöneticiler de fark ediyorlar. En azından fark etmek isteyenler fark ediyor. İnovasyon isteyen yöneticiler ne kadar inovatif davranıyorlar bu sorgulanmalı.

Yönetici kendi konfor alanından çıkmak istemiyorsa, edindiği ün ve mal varlığı (hayalinin ötesindeyse üstelik) ona yetiyorsa inovas yona nasıl bakar?

Rahatını bozmak, yeni konularla uğraşmak, farklı bir alana geç mek, yeni fikirleri dinlemek, zihnini yeniliklerle meşgul etmek ister mi?

YÖNETİCİ İNOVASYONUN TAM KALBİNDE

İstisnasız diyebileceğim şekilde yıllardır her personel eğitimimden sonra “çalışanlara bu anlattıklarınızı yöneticiler de duymalı.

Yönetici lere de anlatıyor musunuz?” diye soruyorlar.

Elbette anlatıyoruz. Yöneticilere yönelik eğitim çalışmaları, personel eğitimleri kadar önemli. Çünkü “Biz bir ekibiz duygusunu” yaşamak, hissetmek gerekiyor.

Elbette gerçekten “Biz bir ekip isek”, olmayı istiyorsak… Müşteriler inovasyon istiyor, çalışanlarda bir şeylerin iyi git mediğini fark ediyor ve işlerini daha iyi yapmak istiyorlar, yönetici de farkında ise peki neden inovasyon yapamıyoruz,

inovatif olamıyor, inovatif davranamıyoruz? Özellikle KOBİ’ler bugün kritik eşikte. Kurumlarda yöneticiler ne yaparak inovasyonu, yeni fikirlerin çıkmasını özendirip, işletmelerini inovatif hâle getirebilirler?

Bazı önemli noktalar;

1-Yöneticilerin işle ilgili bitmeyen heyecana ve inovatif bakış açısına sahip olması ilk koşul.

2-Heyecanın doğru yöntemlerle çalışanlara yansıtılabilmesi gerek.

3-Kurumlarda inovatif davranılabilmesi için çalışanların aldıkları üc retle yaşamsal ihtiyaçlarını giderebilmeleri, karınlarını doyurabilme leri, yaşamsal ihtiyaçları giderebilmeleri, zihinlerini besleyebilmeleri şart. (Kapalı kutu içinde ne kadar inovatif olunur?)

4- Ekibinizdeki hiçbir mesleği, unvanı ve çalışanı küçümsemeyin.

5-Çalışanlarının fikirlerini çeşitli ortam ve yöntemlerle sormak, işle ilgili gerçek fikirlerini öğrenmek gerek. Burada da yönetimin sami miyeti, sonuç odaklılığı önemli.

6-Ara yöneticilerin yetenek ve iletişim kabiliyetlerini sorgulamak ve gerçekten personel ile sağlıklı iletişim kurup kuramadıklarını anla mak önemli. Yönetici sorun yaratıyorsa inovatif olmak zor.

7-Kurumunuzda korku kültürünün olup olmadığını sorgulamak. Korku varsa olumlu fikir yok.

8-İnovasyon hayalle başlar. Çalışanlarınızın hayal kurmasına fırsat vermek, ortam yaratmak, desteklemek, bu konuda iyi niyetinizi belli etmek.

9-İnovasyon konusunda eğitimlerin alınması sağlamak. Ama “mış” gibi değil. Modaya kapılmamak gerek.

10-İşletme süreçlerinin ve sistemin inovatif düşünmeye ne kadar uygun olduğunu gözden geçirmek.

11-Eğitim şart. Erik dalı oynatan, balon oynatanlarla değil. Eğitim ciddi iştir.

12-Kurumsal iletişimi güçlendirmek. Her kuruma bir iletişim uzmanı şart.

Bunlar önerilerden bazıları. Devamını merak edenlerle ayrıca paylaşabilirim. İşbirliği önemli. Sözün özü, kurumlarda inovasyonu tetikleyecek, özendirecek, kolaylaştıracak, destekleyecek ve köstekleyecek olan yine yönetici dir.

Siz inovasyon konusunda nasıl bir yöneticisiniz?