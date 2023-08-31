Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde 15 gün önce iki katlı bir mağazanın üst katında yangın çıktı. Yangının ardından mağaza sahipleri, tadilatı tamamlayarak bugün açılışı gerçekleştirdi. Açılışında ürünlerinde indirim olacağını duyan vatandaşlar, mağazanın önüne adeta akın etti. Saat 11.00'de yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle mağaza kapılarını açtı. Sabah erken saatte gelip kuyrukta bekleyen vatandaşlar, kapıların açılmasıyla ürünlere hücum etti. Mağaza içinde adeta adım atılacak yer kalmazken kimi müşteri kucağını doldurdu, kimi müşteri ise pazar arabasıyla gelerek indirimli ürün almak için yarıştı. Kapılar açıldıktan sonra vatandaşların koşması ve izdiham anları kameraya yansıdı.



Çocuklarının çeyizi için ve eve lazım olan malzemeleri almaya geldiğini söyleyen müşteri Ahmet Kurt, “Ispartakule için güzel bir hizmet ama günün şartlarına göre fiyatların cazip olması nedeniyle aşırı yoğunluk var. Uygun olduğunu düşünerek aldık, çocukların çeyizi için ihtiyaçlar için malzeme aldık” dedi.



15 gün önce üst katın yandığını ve kısa sürede tadilatı bitirdiğini söyleyen mağaza sahibi Serkan Erensoy, “15 gün önce talihsiz bir olay yaşadık ve mağazamızın üst katı tamamen yandı. O yüzden açılışımızı bugüne erteledik. Türkiye geneli 46'ncı mağazamız. Bugün mağazamızı açtık, gelen bütün müşterilerimize ve takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince ekonomiye destek veriyoruz, kampanyamız Pazar gününe kadar devam edecektir” diye konuştu.