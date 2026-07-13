Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla eğitim çalışmalarını yılın her döneminde aralıksız sürdürüyor. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenen eğitimlerle binlerce öğrenciye ulaşan ekipler, yaz döneminde ise camilerde düzenlenen Kur'an kurslarına katılan çocuklarla buluşuyor.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilmesi hedefiyle yürütülen 'İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Farkındalık Eğitimleri' kapsamında 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılında ilçedeki 39 okulda toplam 5 bin 970 öğrenciye eğitim verildi.

Okullarda büyük ilgi gören eğitim programlarını yaz döneminde de sürdüren Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, bu kez camilerde devam eden Kur'an kurslarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geliyor.

Çevre Mühendisleri tarafından verilen eğitimlerde çocuklara; iklim değişikliğinin nedenleri ve dünyaya etkileri, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, su ve enerji tasarrufu, geri dönüşümün önemi ile sıfır atık uygulamalarının günlük yaşamdaki yeri kapsamlı şekilde anlatılıyor.

Eğitimler yalnızca teorik bilgilerle sınırlı kalmıyor. Uygulamalı etkinliklerle desteklenen programlarda öğrenciler, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüştürülebilir malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırılması ve günlük yaşamlarında çevre dostu alışkanlıklar edinmeleri konusunda bilinçlendiriliyor. Eğlenceli ve interaktif etkinliklerle gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar hem öğreniyor hem de çevreyi koruma konusunda sorumluluk üstlenmenin önemini kavrıyor.

Ahmediye Camii'nde gerçekleştirilen eğitim programını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, çocuklarla yakından ilgilenerek eğitim çalışmalarını yerinde takip etti.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, 'Doğamızı, suyumuzu, toprağımızı ve tüm doğal zenginliklerimizi koruyabilmenin yolu bilinçli nesiller yetiştirmekten geçiyor. Bu nedenle çocuklarımızın erken yaşta çevre bilinci kazanmasını çok önemsiyoruz. Okullarımızda başarıyla sürdürdüğümüz eğitimlerimizi yaz döneminde de Kur'an kurslarımızda devam ettiriyoruz. Çocuklarımızın çevreyi seven, doğayı koruyan ve geri dönüşüm kültürünü benimseyen bireyler olarak yetişmeleri en büyük hedeflerimizden biridir' dedi.

Kur'an kursuna devam eden öğrencilere başarılar dileyen Başkan Yardımcısı Oruç, çocuklardan çevreyi temiz tutmalarını ve geri dönüşüm konusunda örnek bireyler olmalarını istedi.

Konuşmasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA) hakkında da bilgi veren Başkan Yardımcısı Oruç, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın önemine dikkat çekti. Oruç, 'Üzerinde DOA logosu bulunan boş PET, cam ve metal içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine bırakan vatandaşlarımıza şişe başına 1 TL nakit veya dijital teşvik ödemesi yapılıyor. Bu sistem sayesinde hem çevremiz temiz kalıyor hem de geri dönüşüm oranı artıyor. Malatya'da şu anda üç ayrı noktada bu hizmet vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuş durumda. Özellikle çocuklarımızdan isteğimiz, boş şişeleri çevreye atmak yerine depozito iade noktalarına ulaştırmalarıdır. Böylece hem doğayı koruyacak hem de ülkemizin sıfır atık hedeflerine katkı sağlayacaklardır' ifadelerini kullandı.