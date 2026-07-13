Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Teşkilatının 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Nuray Aydemir, tek liste ile girilen seçimde delegelerin oylarını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

MHP Aliağa İlçe Başkanlığının 15. Olağan Kongresi, Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ömer Fatih Şimdi oy birliği ile Divan Başkanı seçildi.

Kongreye MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Çağatay Ulu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mahmut Koç, Aliağa Anahtar Parti İlçe Başkanı İlker Türker, Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, Aliağa Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyhan Öz, Aliağa Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Özbek MHP Aliağa İlçe başkanları Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Aliağa Belediye meclis üyeleri ile mahalle muhtarları ve çok sayıda delege katıldı.

'Makamlar geçici, kalıcı olan sadakat ve hizmettir'

Kongrede konuşma yapan MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, kongrelerin birlik ve beraberliği pekiştiren önemli birer demokrasi şöleni olduğunu vurguladı. Görev süresi boyunca uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Aydemir, 'Bizler bu kutlu hareketin Aliağa'daki neferleri olarak Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in ortaya koyduğu 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışını rehber edinerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aliağa, MHP belediyeciliğinin hizmet anlayışını 3 dönemdir başarıyla temsil etmektedir. Üç hilali başarılı projeleri ile dalgalandıran Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımızda şahıslar değil, dava esastır. Makamlar geçici, kalıcı olan sadakat, vefa ve hizmettir' dedi.

'Bu bayrağı daha ilerilere taşıyacaklar'

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, 'Genel Başkanımızın talimatlarıyla 'Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda' temasıyla başlatılan ilçe kongrelerimizin Aliağa ayağında bir araya geldik. Bu davayı bizlere emanet eden Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ilçe teşkilatımızda iz bırakan ebediyete uğurladığımız Abdürrahim Aydemir başkanımızı rahmetle yad ediyorum. Görevi alacak olan ilçe başkanım ve yöneticilerimizin bu bayrağı lekeletmeden daha ilerilere taşıyacağına gönülden inanıyorum' şeklinde konuştu.

'İç cephe sağlam olmadan dış cephe korunamaz'

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, küresel güç mücadelelerine ve terör örgütleri üzerinden yürütülen senaryolara dikkat çekerek, 'Genel Başkanımızın yıllardır ifade ettiği 'İç cephe sağlam olmadan dış cephe korunamaz' fikriyle hareket ediyoruz. Terörün beslendiği zemini kurutmak yetmez; kardeşlik güçlendirilmeli, millet olma şuuru kuvvetlendirilmeli diye düşünüyoruz. Elbette, elbette bu tablodan rahatsız olanlar vardır. Yıllarca kavgadan beslenenler, milletimizin gözyaşından siyaset üretenler, Türkiye'nin enerjisini tüketerek küresel planlara hizmet etmektedirler. Bugün yenildiklerini görüyorlar. Biz de hep beraber buna şahit oluyoruz. Onun için öfkeliler, iftira atıyorlar, kara propaganda yapıyorlar, bu kutlu yürüyüşü durdurmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar.

Liderimiz Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısından itibaren İzmir il teşkilatı olarak mahalle mahalle, köy köy gezerek insanlarımızı dinledik. Gördük ki milletimiz meseleyi çok iyi anlıyor ve destek veriyor.

Biz, İzmir teşkilatı olarak Liderimiz Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikametten ayrılmadan; devletimizin bekası, milletimizin huzuru, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda durmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Milletimiz var olsun. Devletimiz payidar olsun' ifadelerini kullandı.

'Aliağa için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Aliağa'nın bölgedeki önemine değinen Osmanağaoğlu, 'Aliağa her zaman güzel ve özel bir ilçemiz. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözleri unutmadık. Türkiye'de '100 İl' ve '1000 İlçe' projesi gündeme geldiğinde, Aliağa'nın il olması noktasındaki mücadeleyi Belediye Başkanımızla birlikte sonuna kadar vereceğiz' dedi. Terörsüz Türkiye idealinin önemine değinen Osmanağaoğlu, 'Terörsüz Türkiye, ülkemizin gerçek potansiyelini harekete geçirecek anahtardır. Demokrasi anlayışı sakat, milliyetçilik söylemleri sahte olanlara Türk milleti itibar etmemiştir, etmeyecektir. Mavi Vatan'da verilen beka mücadelesini hiçe sayanlara, Gök Vatan'daki milli şuuru küçümseyenlere, hatta gösterilen gayretlere de alerji duyanlara rağmen; geleceğin büyük ve lider ülkesi, Türk milletinin desteğiyle, Cumhur İttifakı'nın omuzlarında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin imzasıyla yükselmeye devam edecektir' diye konuştu.

207 delegeden tam destek

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimlerde, kongrede oy kullanan 207 delegenin tamamının oyunu alan mevcut başkan Nuray Aydemir, yeniden MHP Aliağa İlçe Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi.