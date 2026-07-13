Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern ulaşım imkanına kavuşması amacıyla birçok mahallede eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında Bitümlü Sıcak Asfalt, sathi asfalt, kilitli parke, kaldırım ve zemin güçlendirme uygulamaları hız kesmeden sürdürülüyor.

İlçenin önemli ulaşım arterlerinden biri olan Baraj Yolu'nda Bitümlü Sıcak Asfalt serim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Girne Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde mevcut kilitli parke taşları sökülerek zemin güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Cadde, Bitümlü Sıcak Asfalt serimine hazır hale getirildi.

Öte yandan Girne Mahallesi 6015 Nolu Sokak'ta kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlanırken, Hürriyet Mahallesi 8026, 8027, 8029 ve 8030 nolu sokaklarda kilitli parke taşı uygulaması öncesinde zemin güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Fatih Mahallesi 1026 Nolu Sokak'ta ise kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca ilçenin kuzey cephesinde yer alan ve yoğun araç trafiğine hizmet veren Necip Fazıl Kısakürek Çevre Yolu'nda, zemin güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sathi asfalt serimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla çevre yolu daha güvenli, dayanıklı ve konforlu bir ulaşım standardına kavuşturularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ulaşım yatırımlarının ilçenin geleceğine yapılan önemli yatırımlar olduğunu belirterek, 'Kahta'mızın her mahallesinde vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım imkânına kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan Baraj Yolu'nda Bitümlü Sıcak Asfalt serim çalışmalarımıza devam ederken, diğer yandan ilçemizin farklı noktalarında sathi asfalt, kilitli parke ve kaldırım çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. Zemin güçlendirme çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde yollarımızı uzun ömürlü ve dayanıklı hale getiriyor, ihtiyaç duyulan her mahallemize planlı bir şekilde hizmet ulaştırıyoruz. İlçemizin kuzey cephesinde yer alan Necip Fazıl Kısakürek Çevre Yolu'nda zemin güçlendirme çalışmalarını tamamlayarak sathi asfalt serimini gerçekleştirdik. Kahta'nın ulaşım altyapısını daha modern ve daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışmalarına devam ediyor' diye konuştu.