Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 'Güçlü Devlet, Güçlü Gelecek' vizyonu doğrultusunda, Gaziantep genelinde gerçekleştireceği 15. Olağan İlçe Kongreleri başlıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tensip ve talimatları doğrultusunda, Gaziantep'in 9 ilçesinde büyük bir coşku ve demokrasi şöleni havasında geçmesi beklenen kongrelerintakvimi netleşti. Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 18 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan kongre maratonu, 1 Ağustos Cumartesi günü Karkamış ilçesinde tamamlanacak.

'MHP'nin sarsılmaz iradesini perçinleyeceğiz'

Kongre takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Milliyetçi-Ülkücü hareketin Gaziantep'te yeni bir şahlanış dönemine girdiğini belirterek, 'Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin bekasının, birliğinin ve güçlü geleceğinin teminatıdır. Gaziantep'imizde başlatacağımız 15. Olağan İlçe Kongrelerimiz, sadece bir bayrak değişimi değil, kadrolarımızın yenilenerek memleket sevdamızı daha ileriye taşıma kararlılığıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin çizdiği vizyon doğrultusunda, şehrimizin her bir köşesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin sarsılmaz iradesini yeniden perçinleyecek, omuz omuza vererek geleceğe yürüyeceğiz. Gaziantep teşkilatları olarak tam bir kenetlenme, disiplin ve kardeşlik hukuku içinde bu süreci tamamlayacağız. Yenilenen ve güçlenen kadrolarımızla hem hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya hem de mukaddes davamızı hakkıyla temsil etmeye devam edeceğiz' dedi.

MHP Gaziantep 15. Olağan ilçe kongre programı ise şu tarihlerde, 'Şehitkamil, 18.07.2026 10:00 - 13:00, Oğuzeli, 18.07.2026 13:00 - 16:00, Şahinbey, 19.07.2026 10:00 - 13:00, Nizip, 19.07.2026 13:00 - 16:00, Yavuzeli, 25.07.2026 10:00 - 13:00, Araban, 25.07.2026 13:00 - 16:00, Nurdağı, 26.07.2026 10:00- 13:00, İslahiye, 26.07.2026 13:00 - 16:00, Karkamış, 01.08.2026 10:00 - 13:00 tarihlerinde olacak.'

'Tüm dava arkadaşlarımız ve hemşehrilerimiz davetlidir'

Başkan Kılıç, 'Kongrelerimiz, Milliyetçi-Ülkücü hareketin geleneklerine yakışır bir disiplin, birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleştirilecektir. Gaziantep'imizin ve ülkemizin geleceğine omuz vermek isteyen tüm dava arkadaşlarımızı, delegelerimizi ve kıymetli Gaziantepli hemşehrilerimizi bu demokrasi şölenimize davet ediyoruz. Yapılacak olan 15. Olağan Kongrelerimizin partimize, şehrimize ve yüce Türk milletine hayırlara vesile olmasını temenni ederiz' ifadelerini kullandı.