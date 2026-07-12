Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum ilçe kongreleri kapsamında düzenlenen Aşkale İlçe Kongresi, birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlandı.

'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temasıyla gerçekleştirilen kongrede, MHP Aşkale İlçe Başkanlığı görevine Raci Gürcan Malli seçildi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kongre sonrası yaptığı açıklamada, sürecin tam bir 'kutlu toy' havasında, birlik ve kardeşlik içerisinde geçtiğini vurguladı. Yurdagül, görevi devreden eski ilçe başkanı Toksöz Kartal'a partiye sunduğu emeklerden ötürü teşekkür ederken, yeni başkan Raci Gürcan Malli ve yönetimini tebrik ederek başarılar diledi.

Cumhur ittifakı protokolü kongrede buluştu

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kongreye Cumhur İttifakı ve sivil toplum kuruluşları büyük ilgi gösterdi.

Kongreye MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, AK Parti Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Mevlüt Özcan, AK Parti Aşkale İlçe Başkanı ve parti yönetimleri, KAÇEP (Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları) Birimi Temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Hukuk Enstitüsü temsilcileri katılan isimler arasında yer aldı.

Kongre, delegelerin oy kullanımı ve yeni yönetim kurulunun basına tanıtılmasının ardından tebriklerin kabulüyle sona erdi.