İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: ‘’Bilinmelidir ki, bağımlılık kara bulutlarının,

felâket doğuran etkilerinin, vatandaşlarımızın aydınlık ufukları üzerine yıldırım gibi düşmesine, gençlerimizin umutlarını yerle bir etmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz!’’

YEŞİLAY GENEL BAŞKANI DOÇ. DR. MEHMET DİNÇ: ‘’Bağımlılık endüstrisi nasıl her sokağa ve haneye ulaşıyorsa, bizler de seferberlikte sorumluluğumuzu üstlenerek görevimizin şuuruyla herkese ulaşacağız.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Marmara Bölgesi valilerinin katılımıyla; Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç’in ev sahipliğinde gerçekleşen Bağımsızlık Seferberliği lansmanında bağımlılıklarla mücadelede yepyeni bir döneme adım atıldı.26 Kasım Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen lansmanda, ‘’Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek” sloganıyla devlet ve millet ele ele bir seferberlik için sözleşti. 1920’den bu yana bağımlılıklarla mücadelede asırlık bir tecrübenin sahibi Yeşilay, 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı “Bağımsızlık Seferberliği” ilehem önleyici hem de rehabilite edici yöntemlerin,şehirlerden mahallelere, mahallelerden sokaklara kadar, sahada geniş kitlelere yayılmasını hedefliyor.Muhtarlardan din görevlilerine, sağlık çalışanlarından hukukçulara, eğitimcilerden esnafa kadar toplumun tüm kesimini bu mücadelede omuz omuza çalışmaya davet ediyor. Yeşilay, seferberlik ile çocuklardan gençlere, risk altındaki tüm bireylere ulaşarak farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Yeşilayfilmlerinin izlenmesinin ardından selamlama konuşmalarıyla başlayan lansmana, çeşitli kademelerden kamu yöneticileri, üniversiteve STK temsilcileri, iş ve medya dünyasından çok sayıda seçkin isim ve Yeşilay gönüllüleri katıldı. Bağımsızlık Seferberliği lansmanında bağımlılıktan kurtularak Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde iyileştirme koçu olarak görev yapan eski YEDAM danışanı Buket Coşkun da bağımlılıktan kurtulma öyküsünü anlattı. Coşkun konuşmasında “YEDAM sayesinde bütün hayallerime kavuştum, hastalığımdan kariyer yaptım” dedi.

Bakanlık olarak bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay ile omuz omuza verdiklerini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise toplantıda yaptığı konuşmada, ‘’evlatlarımızı her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak bizim kırmızı çizgimizdir’’ dedi. Bakan Yerlikaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘’Artık uyuşturucuyla mücadele insanlık adına verilen bir mücadele olmuştur. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışan uyuşturucu çeteleri aslında terör örgütlerinin ve organize suç örgütlerinin taşeronluğunu yapmaktadır. Bu sinsi illetin, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımıza nasıl yaklaştığı, onları nasıl ağına düşürdüğü ve yavrularımızı bu zehirden nasıl koruyabileceğimiz konuları, bakanlığımızın en temel görevleri arasındadır. Bilinmelidir ki, bağımlılık kara bulutlarının, felaket doğuran etkilerinin, vatandaşlarımızın aydınlık ufukları üzerine yıldırım gibi düşmesine, gençlerimizin umutlarını yerle bir etmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz!

Yerlikaya: ‘’ Bağımsızlık Seferberliği”; bağımlılıkla mücadelede yeni bir milat olacak’’

Bakanlığın uyuşturucu çetelerine karşı yürüttüğü çalışmaları rakamlarla açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeşilay’ın bağımlılıklarda talebi önleme konusunda uzun yıllardır uzman ekipleriyle birlikte büyük çaba sarf ettiğini vurguladı:

“Yeşilay; bağımlılıkla mücadelenin onurlu duruşudur!Her gönülde yankı bulan, büyük bir azmin ve kararlılığın sembolüdür. Sağlıklı yarınların ve nesillerin öncüsüdür. Yeşilay; yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değil milli ve manevi değerlerimizi yok etmeye çalışan kötü alışkanlıklara karşı da; toplumsal bekanın muhafızıdır. Bağımlılığa karşı gösterilen üstün bir dirayetin vücut bulmuş halidir. Yeşilay şimdi deadına, tarihine ve gücüne yakışır büyük bir seferberlik başlattı: 'Bağımsızlık Seferberliği'. Biz; İçişleri Bakanlığı olarak, bu büyük seferberlik hareketini desteklemekten Yeşilay’la birlikte olmaktan, bu mücadeleye omuz vermekten onur duyuyoruz. İşte, hepimizi bugün bir araya getiren, Bağımsızlık Seferberliğiyle bu iki “bağımlılık savaşçısı” omuz omuza veriyor! ‘Bağımsızlık Seferberliği’ bağımlılıkla mücadelede yeni bir milat olacaktır.’’

Bağımsızlık Seferberliği lansmanında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinçkonuşmasında bağımlılığa dair dikkat çeken veriler paylaşarak bağımsızlık seferberliğine neden ihtiyaç duyulduğundan bahsetti. YeşilayBaşkanı Dinç, “Dört yanı güzelliklerle dolu cennet vatanımızın gençleri, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız, bağımlılık endüstrisinin birinci hedefi konumunda. Bu endüstri, gençlerimizin hayallerini çalmak pahasına kâr etmek için gece gündüz uğraşıyor; isim ve şekil değiştirerek karşımıza çıkıyor. Bağımlılık endüstrisi nasıl her sokağa ve haneye ulaşıyorsa, bizler de seferberlikte sorumluluğumuzu üstlenerek görevimizin şuuruyla herkese ulaşacağız” dedi.

Dinç: ‘’İnsanımızın yanında olmak adına kapı kapı gezeceğiz, kendilerini ve ailelerini bağımlılıklardan nasıl koruyacaklarını anlatacağız.’’

Dünyadaki bağımlılık pandemisine dikkat çekenYeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, konuşmasında, bağımlılıklarla mücadele için toplumu bilinçlendirmek ve destek sağlamak amacıyla Türkiye’nin her köşesine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Yeşilay Genel Başkanı Dinç,“Tüm dünya ülkeleri bu konuda alarma geçmek durumunda. Yeşilay olarak biz de hep yaptığımız gibi, göğsümüzü bu tehlikeye karşı germek, ülkemizi ve işgale karşı korumakla yükümlüyüz. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizden bize ulaşan veriler gösteriyor ki, bağımlılık sorunlarıyla mücadelemiz büyük önem arz ediyor. Özellikle gençler arasında madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı dikkat çekiyor. Biz de Yeşilay olarak, insanımızın yanında durmak, onu bu kötülükten korumak için burada büyük bir adım atılması gerektiğini gördük. Ülkemizin her köşesinde eş zamanlı yürüteceğimiz eğitimler, farkındalık çalışmaları ve saha faaliyetleriyle, doktorlarımız, öğretmenlerimiz, esnafımız, eczacılarımız, toplumun kılcal damarları olan mahallelerimizin temsilcileri muhtarlarımız ve daha birçok paydaşımız aracılığıyla insanımızın yanında olmak adına kapı kapı gezeceğiz, kendilerini ve ailelerini bağımlılıklardan nasıl koruyacaklarını anlatacağız.” ifadelerini kullandı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç konuşmasını, “Cumhuriyetimizin 101. yılında “Hepimiz için bağımsız gelecek” diyerek başlattığımız seferberliğin muzaffer olmasını diliyorum. Mücadelemizde bize destek veren devletimizi ve milletimizi yanımızda görmenin bize güç verdiğini bir defa daha ifade etmek istiyorum. Başta, Yeşilay’a değerli desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya ve devletimize şükranlarımı sunuyorum. Gayretlerimizin sebebi olan insanımıza en içten teşekkürlerimi iletiyorum.” sözleriyle tamamladı.

Bağımlılıkla mücadele için yapılacak çalışmaların kapsam ve hedeflerinin açıklandığı toplantıda,bağımlılığın nedenleri, sonuçları ve çözüm önerileri detaylı bir şekilde ele alınırken, Bağımsızlık Seferberliği kapsamında atılacak adımlar açıklandı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Yeşilay Bağımsızlık Seferberliği lansmanında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi danışanları tarafından üretilen eserler sergilendi. Bağımsızlık Seferberliği’ne davet için açılan imza haritası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve katılımcılar tarafından imzalandı. Lansmanda ayrıca Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Bakan Ali Yerlikaya’ya Yeşilay gönüllü yeleğini takdim etti.”

Tüm Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı başlatılan Bağımsızlık Seferberliği’ne ilişkin kamuoyunun dikkatini çekmek üzere 26 Kasım akşamı, İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz sultan Selim Köprüleri yeşil renkle ışıklandırılacak.