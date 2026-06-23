Etkinliğin en dikkat çeken anı ise Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler’in davul çalarak halk oyunları ekiplerinden sembolik bahşiş toplaması oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, Hakkı İplikçi Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Yöresel kıyafetleriyle yürüyen halk oyunları ekipleri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Hüseyin Güler, Manisa’da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, finallerde yaklaşık 2 bin dansçının sahne alacağını söyledi. Katılımcıları yarışmaların yapılacağı Muradiye Spor Salonu’na davet eden Güler, tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Konuşmasının ardından davulu eline alan Güler, ekiplerin arasına karışarak davul çaldı ve geleneksel kültürde yer alan bahşiş toplama ritüelini temsili olarak canlandırdı. Katılımcıların ilgiyle izlediği renkli anlar, etkinliğin en çok konuşulan görüntüleri arasında yer aldı.

23-24 Haziran tarihlerinde düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Finalleri, Manisa’nın Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek yarışmalarla devam edecek. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ekipler, şampiyonluk için sahne alacak.