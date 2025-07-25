Clio modeli, yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 50.000 TL’ye varan indirimle satışlarına devam ediyor.

Megane Sedan modelinin benzinli versiyonlarında da yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçilmesiyle birlikte 70.000 TL’ye varan indirim sağlanıyor.

Duster’ın Evolution Eco-G versiyonu ise yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 46.000 TL tutarında fiyat indirimi ile kullanıcılarıyla buluşuyor.

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş: “Türkiye’nin severek kullandığı ve en çok tercih ettiği modellerimiz yerli üretim avantajı ve son ÖTV düzenlemesi ile tüketicisine uygun fiyat skalası sunuyor. Hâlihazırda çok sevilen bu üç önemli modelimizin tercih edilirliğinin daha da artacağına inanıyorum.” dedi.

2025 yılının ilk altı ayında 24.147 satış adediyle birinci sırada yer alan Renault Clio, Türkiye’de en çok sevilen ve tercih edilen otomobillerin başında gelmeye devam ediyor.

Yine ilk altı ayda 18.467 adetle en çok satan üçüncü otomobil olan Renault Megane Sedan; dinamik dış tasarımı, geniş iç mekanı, büyük bagaj hacmi ve kolay kullanımıyla Türkiye’deki birçok kesimin tercihi oluyor.

Türkiye’nin Duster’ı Renault Duster, Eco-G versiyonu ile yüksek yakıt verimliliği sağlayarak kullanıcılar için ekonomik ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.