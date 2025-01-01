Artan Enflasyona Karşı Yeni Adım

Yüksek enflasyonun etkisiyle, bireylerin günlük nakit ihtiyaçları artarken, bankalar müşterilerinin bu ihtiyacını karşılamak için çekim limitlerini yükseltti. Daha önce 10 bin TL ile 15 bin TL arasında olan limitler, 15 bin TL’den başlayarak 20 bin TL’ye kadar çıkacak.

Bazı bankalar halihazırda 15 bin TL olarak uyguladıkları limiti 20 bin TL’ye yükseltirken, 10 bin TL limiti olan bankaların ise bu sınırı 15 bin TL’ye çıkarması bekleniyor.

QR Kodla Para Çekme İşlemlerinde de Limitler Artmıştı

Son dönemde ATM’lerden yapılan işlemlerde dijital yöntemler öne çıkıyor. QR kod ile para çekme özelliği, daha hızlı ve güvenli işlem olanağı sunarken, limitlerin artmasıyla bu yöntem de nakit ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir alternatif haline geldi.

Daha Hızlı ve Kolay Nakit Erişim

Yılın ilk gününden itibaren yürürlüğe giren bu düzenleme, müşterilerin ATM ve vezne işlemlerinde zaman kaybını azaltmayı ve ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermeyi amaçlıyor. Bankaların bu adımı, özellikle yüksek tutarlarda nakit çekim gereksinimi olan bireysel ve kurumsal müşteriler için önemli bir kolaylık sağlayacak.