Ford Otosan’ın Romanya Craiova’daki son teknoloji montaj tesisinde üretilen ve şirketin İngiltere Halewood'daki fabrikasında elektrik motorları monte edilen elektrikli Puma Gen-E, sıradışı sürüş keyfine yeni bir enerji katıyor. Kompakt crossover’ı Avrupa’daki müşteriler arasında bir efsane haline gelen Puma, Gen-E versiyonunda gelişen dış tasarımıyla ayırt edici özelliğini ortaya koyuyor.

Yeni elektrikli motoru, Puma sürüş deneyimini güçlendiriyor ve etkileyici sürüş menziline katkıda bulunan sınıfının en iyi verimliliğini sunuyor. Puma Gen-E, tam şarjla 376 km'ye kadar menzil(2) sunarak uzun yolculukların ulaşılabilir olmasını sağlarken, 523 km'ye kadar şehir içi menziliyle (2) günlerce şarjsız şehir içi yolculuk yapma imkanı tanıyor. Hızlı şarj cihazına bağlandığında, %10-80 arası bir şarj doluluğu yalnızca 23 dakikada tamamlanabiliyor(3). Ayrıca, etkileyici 8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresiyle Puma ST'ye meydan okuyor.

Elektrikli Puma Gen-E, sadece 13.1 kWh/100 km enerji tüketimiyle sınıfının en verimli araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu özellik hem uzun menzil sağlıyor hem de çevresel etkileri en aza indiriyor.

Daha Fazla Alan, Daha Fazla Özgürlük

Performans ve verimliliğin yanı sıra, kompakt elektrikli motoru, daha da fazla bagaj alanı anlamına geliyor. Puma'nın yenilikçi MegaBox bagaj depolama alanı GigaBox'a yükseltilerek eskisine göre 2 kat daha geniş bir saklama alanı yaratıldı. Bu da arka koltuklar yerindeyken 574 litreye (4) kadar bir alan anlamına geliyor. Bu kapasite, bazı büyük SUV'ların sunabileceğinden daha fazla. Benzinli motorun boşalttığı alanı iyi bir şekilde kullanan 43 litrelik (4) ön bagaj (4), arka bagaj dolu olsa bile alınabilecek aksesuarları saklamak için ideal bir alan sunuyor.

Tasarım ve Dijital Yenilikler

Yeni Puma Gen-E, cesur "kalkan" tasarımı ile dikkat çekiyor. Geleneksel ızgaranın yerine geçen bu tasarım, Ford Mustang Mach-E elektrikli SUV modelinden ilham alarak aracın daha aerodinamik ve modern bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. (5) Sportif bir arka spoiler ve benzersiz alaşım jant tasarımları aracın sportif görünümüne katkıda bulunurken, Puma’nın daha da iyi performans için karşıdan gelen hava akımını kesmesine katkıda bulunuyor.

İç mekânda, ergonomik olarak konumlanmış yüksek çözünürlüklü iki ekran sürücüye kontrolün her zaman kendisinde olduğu hissini veriyor. Ford'un en yeni nesil SYNC 4(6) bilgi-eğlence sistemi ve kablosuz Apple CarPlay /Android Auto (7)ile uygulamalar ve bilgiler kablo kullanmadan akıllı telefonlar ve araç arasında senkronize ediliyor.

Yeni, yükseltilmiş orta konsol, kişisel eşyaları koymak için ekstra saklama alanı sağlıyor. Ön kol dayanağı, uzun bir yolculukta en rahat pozisyona ayarlanabilmek için hareket edebiliyor ve yolculuk sırasında telefonları şarj edebilmek için kablosuz şarj ünitesi (9) içeriyor.

Gelişmiş Sürüş Teknolojileri

Puma Gen-E şehir içinde ve dışında sürüşü de kolaylaştırıyor. Direksiyon simidinin arkasındaki basitleştirilmiş elektronik vites kolu, parmak ucu kontrolü ile sürüş, boş vites ve geri vites arasında geçiş yapmayı göstergelere uzanmak kadar zahmetsiz hale getiriyor. Seçilebilir tek pedalla sürüş, dört farklı sürüş modunda şehir trafiğinde adeta süzülmeyi daha da konforlu hale getiriyor.

Dur & Kalk ve Şerit Hizalama özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrol Sistemi (10) daha doğal hissettirmek için yumuşak bir şekilde hızlanıp fren yapıyor. Hız asistanı, yoldaki virajlar, kavşaklar ve otoyollara girerken veya çıkarken seyir hızını ayarlamakta büyük kolaylık sağlıyor. Şehir içinde, mevcut 360 derece çevre görüşlü kamera sistemi, her türlü dar alanda ya da park etme esnasında büyük bir konfor sunuyor.

Opsiyonel Matrix LED far teknolojisi, öndeki yolu izlemek ve en çok ihtiyaç duyulan yere daha fazla ışık vererek şehirden geçerken veya ışıksız bir otoyolda en iyi görüş için ışık düzenini ayarlıyor.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk yaptığı açıklamada “Ford Otosan olarak Puma ile binek araç üretimine dönmüştük. Puma Gen-E ile artık onun elektrikli binek aracını da üretmeye başladık. Sportif tasarımı, sürüş özellikleri ve eşsiz pratikliği ile Puma, Avrupa genelinde bir başarı hikayesidir. Puma Gen-E ise, eğlenceli sürüş deneyimi, enerji verimliliği son derece yüksek elektrik motoru ile şimdiye kadar ki “en iyi Puma” diyebileceğimiz bir araç. Bu yeni model, sadece Ford’un değil, Ford Otosan’ın da geleceğe yönelik vizyonunun bir kanıtıdır” dedi.

Ford Otosan’ın Craiova Fabrikası’nda üretilen yeni elektrikli Ford Puma Gen-E 2025 baharında Türkiye’de müşterilere sunulacak.