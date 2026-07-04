ODMD verilerine göre 2026’nın ilk 6 ayında 13 bin 992 adetlik satışa ulaşan Toyota C-HR Hybrid, yüzde 4.9 pazar payıyla SUV segmentinin zirvesinde yer aldı. Toyota C-HR Hybrid, bu satış başarısıyla lider olduğu C-SUV segmentinden de yüzde 10’luk bir pazar payı elde etti.

Toyota C-HR Hybrid, dikkat çekici coupe SUV tasarımı, 5. nesil hibrit teknolojisi, dinamik sürüş karakteri ve kaliteli materyallerle şekillendirilen modern kabiniyle Türkiye'deki kullanıcıların en çok tercih ettiği SUV modeli oldu. İlk kez 2016 yılında tanıtılan Toyota C-HR, geçen 10 yıllık süreçte dünya genelinde 2.1 milyonun üzerinde, Avrupa’da ise 1.2 milyondan fazla satış gerçekleştirerek markanın en başarılı modellerinden biri haline geldi.

Toyota’nın Sakarya’daki fabrikasında üretilen Toyota C-HR, tanıtıldığı günden bu yana Türkiye’de de kısa zamanda büyük beğeni topladı. 2016’dan bu yana Türkiye’de de satılan model, 74 binin üzerinde satış rakamına ulaştı.

Toyota C-HR Hybrid: “Yollar için tasarlanan konsept otomobil”

İkinci nesliyle iddiasını daha da güçlendiren Toyota C-HR Hybrid, “Yollar için tasarlanan konsept otomobil” anlayışıyla geliştirildi. Sportif tasarımı, dijital kokpiti, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi ve gelişmiş hibrit teknolojileriyle öne çıkan model, premium SUV deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Çok geniş bir ürün yelpazesiyle tercih edilebilen Toyota C-HR Hybrid, Temmuz ayına özel 2 milyon 250 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid, ÖTV muafiyeti avantajıyla da öne çıkıyor. Sportif coupe SUV tasarımı, 5. nesil hibrit teknolojisi ve zengin donanım özellikleriyle segmentinde fark yaratan model, performans ve yüksek yakıt verimliliğini bir araya getiriyor.

Euro NCAP çarpışma testlerinden aldığı 5 yıldızlı güvenlik derecesi ve Toyota Safety Sense sürüş destek sistemleriyle güvenliği en üst seviyeye taşıyan Toyota C-HR Hybrid, Toyota Garanti ON programı kapsamında 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar ücretsiz garanti avantajı da sunuyor. Ayrıca tüzel müşteriler, Temmuz ayına özel 10 bin TL peşinat avantajıyla Toyota C-HR Hybrid sahibi olabiliyor.