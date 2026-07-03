Honda CBR500R, sportif tasarımı, güçlü performansı ve günlük kullanıma uygun yapısıyla her sürüşte gerçek bir spor motosiklet deneyimi sunuyor. Ekonomik kullanım maliyetleriyle hem şehir içi ulaşımda hem de hafta sonu sürüşlerinde ideal bir yol arkadaşı olan model, 2026 yılında Honda E-Clutch teknolojisiyle daha da gelişmiş bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni başlayanlardan deneyimli sürücülere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Honda E-Clutch sistemi, sürüşü daha kolay, daha akıcı ve daha keyifli hale getiriyor. Standart olarak sunulan Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) sistemi de farklı yol ve hava koşullarında sürüş güvenini artırıyor. 5 inçlik Honda RoadSync bağlantılı TFT ekranı, Showa 41 mm SFF-BP USD ön süspansiyonu ve radyal monteli çift dört pistonlu ön fren kaliperleri gibi donanımlarla desteklenen CBR500R, sınıfında güçlü bir sportif sürüş karakteri ortaya koyuyor. Yeni CBR500R; Kırmızı (Üç Renkli) ve yeni Siyah renk seçenekleriyle 611 bin TL fiyatıyla Honda bayilerinde satışa sunuldu.

Sportif tasarım ve zengin donanım özellikleri

CBR500R, CBR1000RR-R Fireblade modelinden ilham alan agresif süper spor tasarımını gelişmiş aerodinamik özelliklerle bir araya getiriyor. "Hızın Şekli" tasarım yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen model, keskin gövde hatları ve aerodinamik kanatçıklarıyla sportif karakterini vurgularken, artırılmış ön lastik hissi ve daha direkt bir sürüş deneyimi sunuyor. Çift LED farlar gece sürüşlerinde ve virajlarda görüşü iyileştirirken, yeni 5 inçlik tam renkli TFT ekran, optik yapıştırma teknolojisi sayesinde farklı ışık koşullarında yansımayı azaltarak yüksek görünürlük sağlıyor. Bar, daire ve yalın ekran temalarıyla kişiselleştirilebilen ekran, Honda RoadSync üzerinden iOS ve Android akıllı telefon bağlantısını da destekliyor. Sol gidondaki arkadan aydınlatmalı dört yönlü kumanda üzerinden yönetilen sistem; adım adım navigasyon, telefon görüşmeleri ve müzik erişimi gibi işlevleri kullanıma sunuyor. 785 mm sele yüksekliği ve sportif sürüş pozisyonuyla farklı boylardaki sürücülere uyum sağlayan CBR500R, 17,1 litrelik yakıt deposu ve 3,5 lt/100 km (WMTC) yakıt tüketimiyle 485 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Güvenliği destekleyen Acil Durum Fren Sinyali (ESS) ve otomatik sinyal iptal sistemi de modelin donanımları arasında yer alıyor.

Honda E-Clutch teknolojisi

Honda E-Clutch teknolojisi ilk olarak Türkiye’de 2025 model yılında CB650R ve CBR650R modellerinde kullanıma sunuldu. Hızlı ve akıcı vites geçişleri sağlayan bu teknoloji, 2026 model yılı itibarıyla A2 sınıfı uyumlu CBR500R modelinde de sunularak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. Honda E-Clutch, kalkış, duruş ve vites değişimleri sırasında debriyaj kolu kullanımını ortadan kaldırarak sürüşü daha kolay ve akıcı hale getiriyor. Sistem, farklı sürüş koşullarına uyum sağlayacak şekilde “Sert”, “Orta” ve “Yumuşak” olmak üzere üç farklı geri bildirim seviyesiyle vites geçiş hissinin kişiselleştirilmesine olanak tanıyor. Sürücü dilediğinde debriyaj kolunu manuel olarak kullanabiliyor veya sistemi tamamen devre dışı bırakabiliyor. E-Clutch devreye alındığında ise daha hızlı vites geçişi ile konforlu bir sürüş için sistem, sürücü yerine debriyaj kolunu kullanmadan sadece vites pedalı ile vites değişimini gerçekleştiriyor. Honda E-Clutch, farklı kullanım senaryolarında hızlı yeniden devreye girerek sürücüye esnek ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Hafif şasi ve güçlü motor yapısı

CBR500R, 35 mm çapındaki çelik elmas boru tipi ana şasisiyle hafiflik ve rijitlik arasında ideal bir denge sunuyor. Şasi yapısı, motor takozlarının konumu ile birlikte titreşimi en aza indirirken, sürücüye yüksek yol hissi ve çevik bir sürüş karakteri sağlıyor. Ergonomik yapı, sportif sürüş pozisyonunu desteklerken kontrol hissini artırıyor. 41 mm Showa SFF-BP USD ön süspansiyon sistemi, yol tutuş ve sürüş konforunu artırmak üzere yüksek tepki kabiliyeti sunuyor. Arkada yer alan Showa tek tüp amortisör ise 5 kademeli sertlik ayarıyla farklı sürüş koşullarına uyum sağlıyor. Ön tarafta çift 296 mm diskler ve Nissin radyal monteli dört pistonlu kaliperler, arkada ise 240 mm disk ile tek pistonlu kaliper güçlü ve dengeli bir fren performansı sağlıyor. 5 kollu hafif jantlar ve geniş tabanlı lastikler de yol tutuşunu destekliyor.

A2 sınıfı uyumlu 471 cc paralel çift silindirli motor, güçlü ve enerjik bir karakter sunuyor. Motor, 8.500 d/d’de 35 kW güç ve 6.500 d/d’de 43 Nm tork sağlıyor. PGM-FI yakıt enjeksiyon sistemi, alt devirlerden itibaren güçlü çekiş ve hassas gaz tepkisi sunarken, çift çıkışlı egzoz sistemi sportif bir motor sesi karakteri oluşturuyor. HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü) sistemi, arka tekerlek patinajını önleyerek farklı yol koşullarında güvenli sürüşe katkı sağlıyor ve sürücü tarafından isteğe bağlı olarak devre dışı bırakılabiliyor. Altı ileri vitesli şanzıman ise yardımcı/kaydırmalı debriyaj sistemiyle sert frenleme ve hızlı vites düşüşlerinde arka tekerlek stabilitesini destekliyor.