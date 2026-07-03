Müşteriler, temmuz ayı boyunca Summit donanımlı Avenger Elektrik alımlarında, anahtar teslim bedelleri üzerinden 220 bin TL’ye varan, Summit donanımlı Avenger e-Hybrid modellerinde 135 bin TL’ye varan takas desteğinden yararlanabiliyor. Yeni Jeep Compass’ın Limited donanımlı versiyonu 2.725.000 TL’den, Summit donanımlı versiyon 3.011.000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla sunuluyor.

Macera, özgürlük ve tutkunun global sembolü Jeep®, temmuz ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyası dahilinde, uygun alım seçenekleri sunuyor. Ay sonuna dek Avenger Elektrik modelinin Summit donanımlı versiyonu 220 bin TL takas desteği ile satın alınabilirken; Avenger e-Hybrid’in Summit donanımlı versiyonu 135 bin TL takas desteği ile satın alınabiliyor.

Tercihini yeni Jeep Compass’tan yana kullanacak olan müşteriler, Jeep® markasının karakteristik tasarım kodları ve sürüş özelliklerini, gelişmiş güvenlik teknolojileriyle destekleyen Summit donanımlı versiyon 3.011.000 TL’den, Limited donanımlı versiyon ise 2.725.0000 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.