Türkiye'nin en fazla fındık üreten ili olan Ordu'da bahçelerde ilaçlama, gübreleme ve bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözler hasat dönemine çevrildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde başlatılan proje, yeni sezon öncesinde üreticilerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan işçi teminine çözüm sunmayı sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında geride kalan 6 hasat sezonunda 3 bin 149 bahçe sahibi ile 10 bin 910 fındık işçisi bir araya getirildi. Bu yıl rekor düzeyde katılım beklenen projeyle daha fazla üretici ve işçinin buluşturulması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl projede yer alan fındık işçileri, uygulamanın ekonomik açıdan önemli katkılar sağladığını belirterek, bu yıl da vatandaşları projeye katılmaya davet etti.

Projeden, fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyen vatandaşlar yararlanabilecek. Başvuruların devam ettiği proje kapsamında bahçe sahipleri ile işçiler, Ordu Büyükşehir Belediyesini arayarak veya belediyenin internet sitesi üzerinden talepte bulunabiliyor.