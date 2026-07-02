Haziran ayında da satış ivmesini koruyan Renault, 15 bin 412 adetlik satış ve yüzde 14,7 pazar payıyla Haziran 2023'ten bu yana en yüksek haziran ayı pazar payını elde etti.

Yılın ilk yarısında Türkiye'de üretilen Renault modelleri pazardaki liderliğini pekiştirdi. Renault Clio, tüm otomobil pazarında en çok tercih edilen model olmayı sürdürürken, Türkiye'de üretilen Megane Sedan ikinci sırada yer aldı. Böylece pazarın ilk iki basamağı yerli üretim Renault modelleri tarafından paylaşıldı.

Haziran ayı satışlarında ise Clio 5 ve yeni Clio 6 toplam 4 bin 807 adetlik satışla ayın en çok tercih edilen modeli oldu. Megane ise 3 bin 467 adet satışla üçüncü sıraya yerleşti. Böylece haziran ayında en çok satan ilk üç model arasında iki Renault modeli yer aldı.

Şirket, yılın ilk yarısındaki satış performansıyla Türkiye otomotiv pazarındaki güçlü konumunu korurken, yerli üretim modelleriyle de satış başarısını sürdürdü.