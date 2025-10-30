Deniz suyu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Karadeniz’deki balık popülasyonunu da etkiledi. Geçtiğimiz yıl tezgahların gözdesi olan palamut, bu sezon neredeyse hiç görünmezken, yerini hamsi bolluğu aldı.

"Palamut yok, hamsi bolluğu var"

Düzce’de 28 yıldır balıkçılık yapan Ali Tanrıverdi, bu sezon hamsinin bol olduğunu belirterek, “Hareket var. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla bol bol hamsi yiyebilir. Fiyatlar da şu anda gayet uygun. Hamsi 100 TL, mezgit 250 TL’den satılıyor. Ama palamut bu sene neredeyse hiç yok” dedi.

Tanrıverdi, palamutun azlığını sıcak havalara bağlayarak, “Palamut bu yıl havyar yapamadı. Deniz çok ısındı, o yüzden palamut çıkmadı” ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar daha fazla düşmez"

Balık fiyatlarının mevcut seviyelerde devam etmesini beklediklerini dile getiren Tanrıverdi, “Zaten hamsi bol. Havaların biraz soğuması hamsiyi artırır ama fiyatlar bundan daha fazla düşmez. Hamsi dışında barbun, lüfer, mezgit ve istavritte de bol miktarda var” diye konuştu.

Tezgahlarda çeşit bol

Düzce balık pazarlarında hamsinin yanı sıra lüfer, barbun, mezgit, istavrit ve levrek de tezgahlarda yerini aldı. Balık fiyatları türüne göre değişiklik gösterirken, lüfer tanesi 500 TL, barbun ise boyuna göre 250-400 TL arasında satılıyor.

Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda havaların serinlemesiyle birlikte hamsi bolluğunun artabileceğini ve vatandaşların taze balığa daha uygun fiyatlarla ulaşabileceğini öngörüyor.