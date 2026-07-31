Nisan-haziran döneminde elde edilen turizm gelirinin 15 milyar 655 milyon 868 bin doları ziyaretçilerden, 209 milyon 471 bin doları ise transfer yolculardan sağlandı. Turizm gelirinin yüzde 15,6’lık bölümü ise yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının harcamalarından oluştu.

Ziyaretçi sayısında düşüş yaşandı

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 geriledi. Bu dönemde Türkiye’yi 15 milyon 581 bin 14 kişi ziyaret etti.

Ziyaretçilerin 2 milyon 527 bin 687’sini, yani toplam ziyaretçilerin yüzde 16,2’sini yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oluşturdu.

Türkiye’de geceleme yapan ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması 113 dolar olarak hesaplanırken, yurt dışında yaşayan vatandaşların gecelik ortalama harcaması 79 dolar oldu.

En fazla harcama kişisel seyahatlerde yapıldı

Turizm gelirlerinin dağılımında kişisel harcamalar öne çıktı. İkinci çeyrekte ziyaretçilerin yaptığı toplam harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin doları kişisel harcamalardan, 4 milyar 722 milyon doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Turizm gelirleri içinde paket turların payı yüzde 30,2 olurken, yeme-içme harcamalarının payı yüzde 21, uluslararası ulaştırmanın payı yüzde 12,4, konaklama harcamalarının payı ise yüzde 11,3 olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 6,1 azalırken; konaklama harcamaları yüzde 11,7, yeme-içme harcamaları ise yüzde 5,2 arttı.

Turistlerin öncelikli tercihi gezi ve tatil oldu

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin büyük bölümü seyahat amacı olarak gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetleri tercih etti. Bu kategorinin toplam içindeki payı yüzde 71,3 oldu.

Ziyaret nedenleri arasında akraba ve arkadaş ziyareti yüzde 16,6 ile ikinci sırada, alışveriş ise yüzde 6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ziyaretlerinde ise ilk sırayı yüzde 60,3 oranıyla akraba ve arkadaş ziyaretleri aldı.

Yurt dışı turizm harcamaları arttı

Türkiye’de ikamet eden vatandaşların yurt dışı seyahat harcamalarını kapsayan turizm giderleri ise ikinci çeyrekte yükseldi.

Buna göre turizm giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolara çıktı. Bu harcamaların 2 milyar 88 milyon 862 bin doları kişisel harcamalardan, 874 milyon 36 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı da yüzde 16,5 artarak 3 milyon 434 bin 172 kişiye ulaştı. Bu dönemde kişi başına düşen ortalama harcama ise 863 dolar olarak gerçekleşti.

Turizm sektöründe yılın ikinci çeyreğinde gelirlerde yaşanan düşüşe rağmen, kişi başı harcamalardaki artış ve konaklama ile yeme-içme harcamalarındaki yükseliş dikkat çekti.