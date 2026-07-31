Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ilk çeyrek dönemine ilişkin BIS Konsolide ve Yerel Bankacılık İstatistiklerini yayımladı. Veriler, bankacılık sektörünün yabancı para varlık ve yükümlülüklerinde sınırlı gerilemeye, yurt dışı alacaklarında ise güçlü artışa işaret etti.

TCMB’nin açıkladığı verilere göre, Türkiye’de faaliyet gösteren bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları 2026 yılının ilk çeyreğinde 2025 yıl sonuna kıyasla yüzde 2,1 azalarak 371,2 milyar dolar seviyesine geriledi.

Aynı dönemde bankaların toplam yabancı para yükümlülükleri de yüzde 1,9 düşüş göstererek 334,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankaların döviz alacaklarında gerileme

Yerel bankacılık istatistiklerine göre, bankaların banka dışı sektörlerden olan yabancı para alacaklarında da düşüş yaşandı. Bu kapsamda söz konusu alacaklar yüzde 8,2 azalarak 213,6 milyar dolar seviyesine indi.

Bankaların banka dışı sektöre yönelik yabancı para yükümlülükleri ise yüzde 3,6 gerileyerek 220 milyar dolar oldu.

Yurt dışı alacaklarda güçlü artış

TCMB’nin Konsolide Bankacılık İstatistikleri ise bankaların uluslararası faaliyetlerindeki hareketliliği ortaya koydu.

Buna göre, bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yıl sonuna göre yüzde 14,8 artarak 50,6 milyar dolara yükseldi.

Yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları da aynı dönemde yüzde 10,1 artışla 36,7 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bankalar arası alacaklarda yükseliş

Verilere göre, ilk borçluya göre bankalardan alacaklar yüzde 12,9 artarak 37,1 milyar dolar olurken, yerli sermayeli bankaların nihai borçluya göre bankalardan alacakları yüzde 7,3 yükselerek 24,4 milyar dolara ulaştı.

TCMB’nin yayımladığı istatistikler, 2026 yılının ilk çeyreğinde bankacılık sektörünün döviz tarafında kontrollü bir küçülme yaşarken, uluslararası kredi ve alacak pozisyonlarında büyüme eğiliminin sürdüğünü gösterdi.