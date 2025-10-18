Alt mahkemece belirlenen 40 bin liralık manevi tazminatı yetersiz bulan Yargıtay, kararın bozulmasına ve daha yüksek bir tazminata hükmedilmesine karar verdi.

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda yaralanan İ.Y., yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmalar nedeniyle İsrail’e mal edilmek üzere Türkiye Hazinesi’nden 300 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.

Yerel mahkeme, davacının saldırı sırasında hukuka aykırı ve kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle 300 bin liralık manevi tazminata hükmetti. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, tazminat miktarını fazla bularak kararı bozdu ve 40 bin liralık tazminata hükmetti.

Davacı taraf kararı Yargıtay’a taşıdı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, olayın oluş şekli, mağdurun maruz kaldığı muamele ve saldırının hukuka aykırılığı dikkate alındığında, belirlenen tazminatın düşük olduğunu belirterek kararı bozdu.

Yüksek Mahkeme, davacının yaşadığı manevi zararın ağırlığına uygun olacak şekilde daha yüksek bir tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar verdi.

Olayın Geçmişi

2010 yılında Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine, uluslararası sularda İsrail güçlerince düzenlenen saldırıda 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. Olay uzun yıllar Türkiye-İsrail ilişkilerinde diplomatik krize yol açmıştı.