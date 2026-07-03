Düğün için Mersin'e giden Deniz Korkmaz, içerisinde 36 adet tam altın ve çek yapraklarının bulunduğu çantayı otobüste unuttu. Yolcuların inmesinin ardından araçta temizlik yapan muavin Kadir Ödemiş, koltuk altında bulduğu çantayı firma yetkililerine teslim etti.

Çanta içerisinde yüklü miktarda altın ve çek bulunduğunu gören firma görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bilet kayıtlarını inceleyen yetkililer, çantanın Deniz Korkmaz'a ait olduğunu belirledi. Mersin'de bulunan Korkmaz, çantanın iş ortağı Özgür Tunç'a teslim edilmesini istedi.

Polis ekiplerinin gözetiminde hazırlanan tutanakların ardından çanta, Özgür Tunç'a eksiksiz şekilde teslim edildi.

Yaşadığı mutluluğu dile getiren muavin Kadir Ödemiş, yolcular indikten sonra araçta temizlik yaparken çantayı bulduğunu belirterek, durumu vakit kaybetmeden firma yönetimine bildirdiğini ve yapılan çalışmalar sonucunda sahibine ulaşıldığını söyledi.

Çantayı teslim alan Özgür Tunç ise muavin ve firma yetkililerine teşekkür ederek, duyarlılıkları sayesinde düğün için getirilen altın ve çeklerin eksiksiz şekilde kendilerine ulaştırıldığını ifade etti.

Olay, dürüstlüğün ve sorumluluk bilincinin güzel bir örneği olarak takdir topladı.