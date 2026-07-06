Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, balık tüketiminin insan sağlığı açısından önemini anlattı. “Balık, kolesterolü dengeleyen ve yaşlılarda kan dolaşımını hızlandıran eşsiz bir besindir” diyen Balcı, “Hatta anne sütünden sonra, yıpranan dokuları onaran tek besin kaynağı balıktır.Sağlıklı bir yaşam için balık tüketimi alışkanlık haline getirilmelidir. Balık yemek, içerdiği yüksek kaliteli protein, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller saye sinde insan sağlığı için en faydalı besin alışkanlıklarından biridir. Haftada en az iki porsiyon balık tüketmek, vücutta tepeden tırnağa koruyucu bir kalkan oluşturur. Balık her derde devadır, sofralarınızdan eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

BALIK ANİ KALP KRİZİ RİSKİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜRÜR

Düzenli balık tüketen bireylerde alzheimer ve yaşa bağlı hafıza kayıplarının daha az görüldüğünü belirten Balıkçı Kenan, “Balıkta bolca bulunan DHA ve EPA yağ asitleri, beyin hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Düzenli ba lık tüketen bireylerde Alzheimer ve yaşa bağlı hafıza kayıpları daha az görülür. Çocukların zihinsel gelişimini destekler ve odaklanma yeteneğini artırır. Kalp ritmini düzenleyerek ani kalp krizi riskini önemli ölçüde düşürür. Kan pıhtılaşmasını önleyerek damar tıkanıklığı riskini azaltır” hatırlatmasında bulundu.

YAZ AYLARINDA BALIK YENMEYECEĞİNE DAİR İNANIŞ ESKİDE KALDI

Yaz aylarında balık yenmeyeceğine dair inanışın, soğutma ve lojistik imkanları nın yetersiz olduğu eski dönemlerden kalan bir mit olduğunu belirten Kenan Balcı, “Günümüzdeki modern saklama, dondurma ve anlık nakliye teknolojileri sayesinde yazın da taze ve sağlıklı balığa ulaşmak mümkündür. Temmuz ve ağustos ayları sardalyanın en yağlı, en lezzetli ve omega-3 açısından en zengin olduğu dönemdir. Çipura ve levrek yaz ayların da denizlerde olta ile avlanabildiği gibi, modern kültür üretimi sayesinde yılın her dönemi en taze, lezzetli ve güveni lir şekilde tezgahlarda yer alır. Lüfer ve çinekop yaz sonuna doğru Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na göç etmeye başlarlar ve bu dönemde çok lezzetlidir. Dil balığı ve barbun, yaz aylarında tezgahlarda taze olarak sıkça rastlanan ve tüketilebilen dip balıklarındandır” bilgisini verdi.

HAMSİ UCUZ OLDUĞU İÇİN FAKİR GIDASI OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Hamsinin toplumdaki algısına yönelik önemli bir düzeltme yapan Balcı, balığın zihinsel gelişim üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. “Hamsi ucuz olduğu için fakir gıdası olarak görülmemeli” diyen usta balıkçı, “Hamsi aslında bir fikir gıdasıdır. İçeri ğindeki Omega-3 ve minerallerle beyni besler. Çocuklarımızın gelişimi için paha biçilemez bir kaynaktır. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan, doğanın bize sun duğu en saf besin balıktır. Kan dolaşımını hızlandırır, kemik yapısını güçlendirir. Bu yıl halkımız balığa doydu. 1 ton sattığımız dö nemleri geride bıraktık, bu yıl tonlarca satış gerçekleştirdik. Adeta bir balık bayramı ilan ettik” ifadelerini kullandı.

DENİZ KİRLİLİĞİ DOĞRUDAN İNSANLARI ETKİLER

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sa hillerin dolup taştığını belirten Kenan Balcı, “Denizlerin temiz tutulması, hem ekolojik dengenin korunması hem de sofralarımıza gelen balıkların sağlığı açısından hayati bir zorunluluktur. Deniz kirliliği doğrudan de niz canlılarını ve dolayısıyla bu canlıları tü keten biz insanları etkiler. Denizlere atılan plastik atıklar zamanla güneş ve dalgaların etkisiyle parçalanarak mikroplastiklere dönüşür. Küçük balıklar bu mikroplastikleri yem sanarak tüketir. Büyük balıklar da kü çük balıkları yer. Haftada iki porsiyon seve rek tükettiğimiz balıklar yoluyla bu plastikler ve sanayi atıklarından bulaşan ağır metaller doğrudan bizim vücudumuza geçer. Deniz kirliliği, müsilaj ve kıyı yağmalamaları, balıkların üreme ve beslenme alanlarını yok etmektedir” diye konuştu.

EVSEL ATIK YAĞLAR ASLA LAVABOYA DÖKÜLMEMELİDİR

“Temiz olmayan denizlerde oksijen seviye si düşer ve toplu balık ölümleri yaşanır” di yen Balcı, “Yaz aylarında üreme dönemine giren av yasağı kapsamındaki balıklar, kirli denizlerde yumurta bırakacak güvenli alan bulamazlar. Bu da balık neslinin tüken mesine ve tezgahlardaki balık fiyatlarının aşırı yükselmesine neden olur. Sahillerde veya deniz kenarlarında bırakılan çöpler rüzgarla denize ulaşır. Tek kullanımlık plas tikler yerine matara ve bez çanta tercih edilmelidir. Evsel atık yağlar asla lavaboya dökülmemelidir. 1 litre atık yağ, 1 milyon lit re temiz denizi kirletebilmektedir. Denizle rin kendi kendini temizleme ekosistemine destek olmak için av yasaklarına uymalı, yasal boy sınırının altındaki küçük balıkları satın almamalıyız” uyarısını yaptı.