Kasko şirkekti Kurucusu Abdulcelil Alkış, yıllardır Türkiye’ye gelen 1 milyonu aşkın yabancı plakalı aracın eksik teminatlarla trafikte risk altında olduğunu belirterek, “Sınırda verilen poliçeler çoğunlukla düşük teminatlı ve yol yardım gibi hayati hizmetleri içermiyordu. Bu dönemi kapattık. Artık gurbetçilerimiz Türkiye’deki vatandaşlarımız gibi tam güvence altında” dedi.

Dört Ana Güvence Bir Arada

Alkış, şirketin yeni uygulaması kapsamında dörtlü güvence paketi sunduklarını açıkladı. Buna göre sigortalılar şu hizmetlerden faydalanacak:

Kasko sigortası,

25 milyon TL’ye kadar İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) teminatı,

Yol yardım ve çekici hizmeti,

Ferdi kaza sigortası.

Poliçeler 1, 3, 6 veya 12 aylık sürelerle düzenlenebiliyor ve araç yaşı sınırı olmadan tüm yabancı plakalı araçlar bu hizmetlerden yararlanabiliyor.

“Yeşil Kart Yeterli Değil” Uyarısı

Abdulcelil Alkış, gurbetçilerin sık yaptığı yanlışlardan birinin yalnızca zorunlu trafik sigortası veya Yeşil Kart ile yetinmek olduğunu söyledi. Örnek bir senaryoyla uyarıda bulundu: “Almanya’dan gelen bir gurbetçi Mersin’de lüks bir araca çarparsa ve sadece zorunlu trafik sigortası varsa, poliçe en fazla 300 bin TL ödeyebilir. Oysa hasar tutarı 2 milyon TL ise kalan 1.7 milyon TL’yi kendi cebinden ödemek zorunda kalır.”

Online Başvuru ve 7/24 Destek

Yeni sistemle birlikte gurbetçiler Türkiye’ye gelmeden önce online olarak poliçelerini yaptırabiliyor. Kredi kartıyla ödeme ve 7 gün 24 saat destek hizmeti sayesinde sınırda zaman kaybı yaşanmıyor.

Alkış, “Trafik kazaları her an olabilir. ‘Ben dikkatliyim, bana bir şey olmaz’ demek büyük maddi zararları önlemiyor. Güçlü teminat ve doğru sigorta seçimi en büyük güvence” diyerek tüm gurbetçilere çağrıda bulundu.