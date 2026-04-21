MİA Teknoloji’nin iştiraki Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilen ChargeForge projesi, elektrikli mobilite ekosisteminde verimlilik ve kullanıcı deneyimine odaklanıyor. Şehir içi ulaşımı çevreci ve teknolojik bir boyuta taşıyan Tripy, elektrikli araç ekosisteminin en büyük sorunu olan "verimsiz enerji yönetimi"ni yapay zekâ ile çözüyor. Tripy Mobility tarafından geliştirilen ChargeForge, şarj istasyonlarını sadece güç noktaları olmaktan çıkarıp, veriyi kazanca ve hıza dönüştüren stratejik bir teknoloji platformu haline getiriyor.

Şarj Yönetiminde Yeni Denklem: Minimum Maliyet, Maksimum Verimlilik

Mayıs 2026 itibarıyla hayata geçecek olan proje, Tripy’nin ulaştığı devasa veri havuzunu yapay zekâ işlemcileriyle buluşturuyor. ChargeForge sayesinde, bir şarj istasyonunun ne zaman yoğunlaşacağı veya hangi bölgede ek kapasiteye ihtiyaç duyulacağı artık bir "tahmin" değil, veri temelli bir kesinlik olacak.

Platform, geçmiş kullanım verileri, lokasyon bazlı yoğunluk bilgileri, hava durumu koşulları ve kullanıcı davranışlarını analiz ederek şarj talebini öngörecek. Bu öngörüler doğrultusunda fiyatlandırma ve kampanya mekanizmaları otomatik olarak güncellenecek. Böylece şarj altyapısının daha dengeli kullanılması, yoğun saatlerde operasyonel verimliliğin artırılması ve kullanıcıların daha uygun maliyetli şarj imkanlarına erişmesi sağlanacak.

ChargeForge aynı zamanda araç tipine özel akıllı şarj önerileri sunarak kullanıcıların daha verimli ve ekonomik bir şarj deneyimi yaşamasına katkı sağlayacak. Proje, Tripy’nin mobilite alanındaki dijital dönüşüm vizyonunu güçlendirirken, yapay zekâ destekli çözümlerle enerji yönetimi ve akıllı şehir altyapıları alanında yeni bir standart oluşturmayı amaçlıyor.

Akıllı şehir vizyonunu güçlendiren Ar-Ge yatırımı

Tripy Mobility’nin geliştirdiği ChargeForge projesi, yalnızca bir yazılım geliştirme çalışması olmanın ötesinde; veri analitiği, yapay zekâ ve kullanıcı davranışı modelleme gibi yüksek teknoloji bileşenlerini bir araya getiren kapsamlı bir Ar-Ge yatırımı olarak öne çıkıyor. Proje ile birlikte Tripy, mobilite altyapısını sadece ulaşım hizmeti sunan bir sistem olmaktan çıkararak, şehirlerin enerji ve ulaşım yönetiminde stratejik bir teknoloji platformuna dönüştürmeyi hedefliyor. MİA Teknoloji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bağlı ortaklığımız Tripy Mobility Teknoloji Anonim Şirketi tarafından geliştirilen ‘ChargeForge: Yapay Zekâ Destekli Şarj Talep Tahmini ve Dinamik Fiyatlandırma Platformu’ isimli proje, Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından 20.04.2026 tarihinde onaylanmıştır. Proje kapsamında, elektrikli araç şarj istasyonlarının kullanımını optimize etmek amacıyla yapay zekâ destekli talep tahminleme ve dinamik fiyatlandırma mekanizmaları içeren bir platform geliştirilecektir. Sistem; geçmiş kullanım verileri, lokasyon bazlı yoğunluk bilgileri, hava durumu koşulları ve kullanıcı davranışlarını analiz ederek şarj talebini öngörecek, buna göre fiyatları ve kampanyaları otomatik olarak düzenleyecektir. Ayrıca araç tipine özel akıllı şarj önerileri sunarak kullanıcılara daha verimli ve ekonomik bir şarj deneyimi sağlayacaktır.

Projenin toplam bütçesi 9.840.000 TL olup, 01.05.2026 başlangıç tarihiyle 12 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. AR-GE projelerimizin geliştirilmesi ve sayılarının artırılması yönündeki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.”