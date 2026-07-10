Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dünya liderlerine sunulan özel menünün hazırlanmasında görev alan Şef Sinem Özler, yaklaşık 8 aylık hazırlık sürecini anlattı. Özler, heyetlerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Biz şefler için en önemli gösterge dönen tabaklardır. Tabakların hepsi boştu." dedi.

NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine Anadolu mutfağı tanıtıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde dünya liderlerine sunulan özel akşam yemeği menüsü, Anadolu mutfağının en seçkin lezzetlerinden oluşturuldu. Menü hazırlığında görev alan şeflerden Sinem Özler, hem hazırlık sürecini hem de yabancı heyetlerden aldıkları yorumları paylaştı.

Yaklaşık 8 aylık hazırlık yapıldı

Şef Sinem Özler, zirve menüsünün oluşturulması için yaklaşık 8 aylık bir planlama süreci yürütüldüğünü belirtti. Son bir buçuk ayda mutfak ekibinin aktif olarak sürece dahil olduğunu ifade eden Özler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda alternatif menülerin hazırlanarak onaya sunulduğunu söyledi.

Menüde Anadolu'nun en özel lezzetleri yer aldı

Zirvede dünya liderlerine sunulan menüde Türk mutfağının simge yemekleri tercih edildi. Menüde;

Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması

Baklalı çanak enginar

Mardin usulü haşlama içli köfte

Beğendi eşliğinde bonfile

Buharda pişirilmiş sebzeler

Bademli irmik helvası

Baklava ve dondurma

yer aldı.

Özler, özellikle dolma, içli köfte ve baklava gibi Türk mutfağını temsil eden lezzetleri yabancı konuklarla buluşturmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Tabakların hepsi boş döndü"

Zirve sonrasında aldıkları geri dönüşlerin kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyleyen Özler, şunları ifade etti:

"Heyetlerden çok güzel geri dönüşler aldık. Biz şefler için en önemli şey dönen tabaklardır. Tabakların hepsi boştu. Bu bizim için en büyük mutluluktu."

"Türk mutfağı dünyanın ilk üç mutfağı arasında"

NATO Zirvesi'nde görev almanın kariyerinin en gurur verici deneyimlerinden biri olduğunu belirten Sinem Özler, Türk mutfağının uluslararası alanda hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Özler, "Türk mutfağının dünyanın ilk üç mutfağı arasında olduğuna gönülden inanıyorum. Anadolu mutfağını hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.