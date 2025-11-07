Volvo Trucks, uzun yol şoförlerinin dikkatini korumasına yardımcı olmak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla “Sürücü Uyarı Destek Sistemi”ni (Driver Alert Support) göz takibi yapan yeni bir kamera teknolojisiyle güçlendirdi. Yenilenen sistem, sürücülerin davranışlarını analiz ederek yorgunluk veya dikkatsizlik belirtilerini tespit ediyor ve anında uyarı veriyor.

İki kamerayla tam güvenlik: Göz-takip ve ön kamera birlikte çalışıyor

Volvo Trucks’ın geliştirdiği yeni sistem, iki farklı kameradan oluşuyor. Yan ekrana entegre edilen “Göz-takip Kamerası”, sürücünün bakış yönünü izleyerek dikkat dağınıklığına dair işaretleri algılıyor. Aynı anda öne dönük kamera da şerit konumunu ve kamyonun yol üzerindeki hareketlerini takip ediyor.

Bu veriler birlikte analiz edilerek, sürücünün yorgunluk ya da uykusuzluk kaynaklı davranışları tespit ediliyor. Sistem, sürücüye ekranda çıkan uyarı mesajı ve sesli ikazla bilgi veriyor. Dikkatsiz sürüş devam ederse sesli uyarı seviyesi kademeli olarak artırılıyor.

Volvo Trucks: “Amacımız sıfır kaza vizyonuna ulaşmak”

Volvo Trucks Trafik ve Ürün Güvenliği Direktörü Anna Wrige Berling, sistemin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Birkaç saatlik sürüşün ardından uyanık kalmak zor olabilir. Yeni Sürücü Uyarı Destek Sistemimiz, yorgunluk ve dikkatsizlik belirtilerini algılamada çok daha hassas sonuçlar veriyor. Amacımız, sürücüleri desteklemek ve trafikteki herkesin güvenliğini artırmak. Volvo Trucks olarak, uzun vadeli vizyonumuz olan ‘Sıfır Kaza’ hedefi doğrultusunda sürekli olarak yeni güvenlik teknolojileri geliştiriyoruz.”

Yeni sistem, AB’nin GSR2 güvenlik standartlarını karşılıyor

Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek GSR2 (General Safety Regulation) yönetmeliğine göre, Avrupa Birliği’nde satılan tüm kamyonlarda Gelişmiş Sürücü Dikkatsizlik Uyarısı (ADDW) sistemi zorunlu hale gelecek.

Volvo Trucks’ın göz-takip kamerası, 18 km/s üzerindeki hızlarda devreye giriyor ve bu yeni standartları tam olarak karşılıyor.

Kasım 2025’te üretime geçiyor

Geliştirilmiş Sürücü Uyarı Destek Sistemi, Kasım 2025 itibarıyla üretime başlanacak. Sistem; AB ülkelerinde Volvo FH, Volvo FM, Volvo FL ve Volvo FE modellerinde standart donanım olarak sunulacak. Norveç, İsviçre ve Birleşik Krallık gibi AB dışı bazı pazarlarda da geçerli olacak. Diğer pazarlarda ise isteğe bağlı olarak sipariş edilebilecek.

Euro NCAP testlerinden 5 yıldız

Volvo Trucks’ın güvenlikteki başarısı, Euro NCAP ağır ticari araç güvenlik testlerinde de kanıtlandı. Şirketin en çok satılan modelleri Volvo FH ve Volvo FM, 2024 yılında yapılan ilk testlerde 5 yıldız alarak sınıfının en güvenlisi oldu.

2025’teki ikinci testte ise Volvo FH Aero ve Volvo FM modelleri de yeniden en yüksek puan olan 5 yıldızla ödüllendirildi.

Geliştirilmiş Sürücü Uyarı Destek Sistemi’nin Öne Çıkan Özellikleri