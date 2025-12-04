Çalıştaya İTO 24 No’lu Lojistik Hizmetler Meslek Komitesi Komite Başkanı Ercan Karakurt, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Salih Sami Atılgan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Karayolu Taşımacılığı Daire Başkanı Kerim Cicioğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhittin Adıgüzel, Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Erdoğan Bağlar ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

ERCAN KARAKURT: HEDEFİMİZ NİTELİKLİ VE GÜVENİLİR HİZMET

İTO 24 No’lu Lojistik Hizmetler Meslek Komitesi Komite Başkanı Ercan Karakurt da yaptığı konuşmada 2022 yılında evden eve eşya taşımacılığı sektörü ile ilgili geniş kapsamlı bir araştırma kitabı hazırladıklarını vurguladı. Hazırlanan bu kitapta sektörün büyüklüğünün 22 milyar TL olduğunu ifade eden Ercan Karakurt, “Bizler herkesin en özel alanlarına giriyoruz. Bu yüzden güvenilirlik bizim sektörümüz için çok önemli. En büyük hedefimiz nitelikli ve güvenilir hizmet vermek. Bunun için önce mevcut sorunları raporlayıp çözüm önerilerini hayata geçirmeliyiz. Bu çalıştayın sektörün kaliteli ve güvenli hizmet sunması açısından çok önemli sonuçlar olacaktır. Komite olarak en önem verdiğimiz konulardan biri de eğitim. Gençlerin sektöre kazandırılması için İTO ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle mesleki liselerinde lojistik eğitimi alan gençlere sektörü sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bununla ilgili bir yarışma düzenliyoruz. 2026’da üçüncü yarışmamızı gerçekleştireceğiz” dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Doç. Dr. Muhittin Adıgüzel ise Türkiye’de yılda 1 milyon konut satışı olduğunu ve evden eve 4 milyon taşımanın gerçekleştiğin belirtti. Adıgüzel, sektörün yüzde 92’sinin hukuki düzenleme istediğini vurguladı.

Evden Eve Nakliyeciler Derneği Başkanı Erdoğan Bağlar, 650 üye ile sektörde var olduklarını belirterek kayıt dışı taşımacılığın büyüdüğünü söyledi, Bağlar, “Kurallara uygun çalışan K3 belgesi sahipleri zorlanıyor. K3 Yıldızlı belge, belgesiz çalışanların önünü açarak haksız rekabet yaratıyor. Denetimler artırılmalı” dedi.