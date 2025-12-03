Türkiye’nin ağır ticari araç endüstrisindeki en önemli üretim üslerinden biri olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üst düzey bir atama gerçekleşti. 1 Ekim 2025’ten itibaren Pedro Machado Afonso, Aksaray Kamyon Fabrikası Direktörlüğü görevine getirildi ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Üyeliğine atandı.

Kariyerine 1997 yılında başlayan Afonso, sonraki yıllarda Mercedes-Benz bünyesinde Çin, Brezilya ve Meksika gibi farklı lokasyonlarda görev alarak küresel operasyon, tedarik zinciri yönetimi, üretim stratejileri ve kalite yönetimi alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi.

Son olarak Çin’de Daimler Truck AG bünyesinde Tedarik ve Tedarikçi Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Afonso, 1 Ekim 2025’ten itibaren Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası Direktörlüğü görevini devralarak Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Üyeliği görevine başladı.