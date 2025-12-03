Türkiye’nin lojistik sektöründe daralma sürerken, sevkiyat hacmindeki düşüş nakliyecinin üzerindeki baskıyı giderek artırıyor. Geçen yıl günlük 400–450 bin bandında gerçekleşen sevkiyat sayısının bu yıl 300–350 bine gerilemesi, pazardaki küçülmenin en somut göstergesi olarak öne çıkıyor. Sektörden gelen bilgilere göre firmalar araç yatırımı yapmaktan uzak duruyor; kazançların düşmesiyle birlikte nakliye filoları yenilenemiyor. Türkiye’de sevkiyat hacmi düşerken lojistik sektörünün dijital dönüşümü giderek önem kazanıyor.

ZAMAN, MALİYET VE ENERJİDEN TASARRUF

Yük sahipleriyle araçları anlık ve optimize şekilde eşleştiren lojistik platform Yükal, hem küçük ölçekli nakliyeciyi hem de büyük firmaları ortak bir pazar yerinde buluşturarak bu dönüşümde öncü rol üstleniyor. Orka Tech Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından uzun yıllar süren hazırlık süreci sonunda geliştirilen platform, taşımacılık sektöründe zaman, maliyet ve enerji tasarrufu sağlayarak sektörün yükünü hafifletiyor. Yükal sayesinde araç sahipleri dönüş yükü bulmak için saatler harcamıyor; yükler akıllı algoritmalarla saniyeler içinde atanıyor. Boş dönüş oranını %55 azaltan sistem, aynı zamanda yakıt tüketimini ve operasyonel maliyetleri minimize ediyor.

16 BİN KULLANICIYA SAHİP

Uygulamada aktif 740 yük sahibi firma bulunurken, günlük ortalama 6 bin yük sisteme yükleniyor. Yükal’ın toplam kullanıcı sayısı ise 16 bini geçmiş durumda. Yükal’ın diğer lojistik uygulamalardan temel farkının tam bir pazar yeri modeli olduğunu vurgulayan Köse, “Komisyoncu, bireysel nakliyeci veya kurumsal firma fark etmeksizin herkese açık yapısıyla kullanıcılar doğrudan yük paylaşabiliyor. ‘Neredeyim, nereye gidiyorum, aracım ne, kasa tipim ne?’ sorularına yanıt veren kullanıcılar, Edirne’den Ardahan’a Türkiye’nin her noktasına yük taşıyabiliyor” diyor. Yükal’ın büyüme hedefleri arasında uluslararası taşımacılığa açılmak da yer alıyor ancak bu adım için doğru zamanın beklendiği belirtiliyor.

Aylık 500 TL’den başlayan abonelik modeli

Rakip uygulamalarda yük paylaşımının sınırlı olduğunu, uygulama sahibinin dışında kimsenin ilan paylaşamadığını ve bazılarının yalnızca teklif usulüyle çalıştığını belirten Köse, bunun nakliyecileri fiyat kırdırarak zarara uğrattığını söylüyor. Yükal, gelir modelini komisyon değil abonelik üzerine kurmuş durumda. Uygulama kullanım bedeli aylık 500 TL, üç aylık bin 200 TL, altı aylık 2 bin TL ve yıllık 3 bin TL olarak belirlenmiş. Kullanıcı, ay boyunca ister 10 ister bin yük alsın, platform herhangi bir işlemden pay almıyor. Fatih Köse, büyük şirketlerin garantör talep ettiği “business” segmentinde ise fiyatlamanın farklılaşacağını ifade ediyor.

Sistem kopyalanamıyor

Proje, son dönemde hızla genişleyen kullanıcı tabanı ve veri kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yükal Kurucu Ortağı Fatih Köse, platformun bugün ülke genelinde 214 bin üretici verisine eriştiğini ifade ediyor. Yükal, ulaştırma sektörüne ilişkin devlet kurumlarında bile bulunmayan detaylı sevkiyat verilerine sahip. Platform üzerinden bugüne kadar 2.5-3 milyon yük hareketi gerçekleştiğini belirten Köse, “Bu veriler ileride sektörel raporlara dönüşebilir. Lojistik sektöründe veri temelli yeni bir ekosistem yaratmak istiyoruz. Ayrıca arka planda Silikon Vadisi’nden uzman yazılımcılarla çalıştığımız için bu sistem kopyalanamıyor, yani güvenli” diyor.

Doğa dostu taşımacılık

Yükal’ın sektöre katkılarından biri de çevresel etkilerin azaltılması. Türkiye’de bir nakliye aracının yük ararken ortalama 100 km dolaştığını ifade eden Kurucu Ortak Aytaç Köse, bunun 30 kilogram karbon salımına neden olduğunu belirtiyor. Platform, doğru yük–doğru araç eşleşmesi sayesinde bu dolaşımı azaltarak lojistik kaynaklı karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlıyor.