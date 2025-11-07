Dünyanın önde gelen ticari araç üreticilerinden IVECO, Türkiye’nin köklü otomotiv markalarından Mengerler Motorlu Araçlar ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliğini güçlü adımlarla hayata geçiriyor. Haziran 2025’te imzalanan anlaşmanın ardından, IVECO Türkiye ve Mengerler Motorlu Araçlar, aynı gün içinde İstanbul Davutpaşa, Çanakkale ve Adana’da yeni satış ve servis noktalarını hizmete açtı.

Davutpaşa’daki Merkez Törenle Açıldı

İstanbul Davutpaşa’daki Mengerler Plaza’da düzenlenen açılış törenine, IVECO Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda Bölge Başkanı Michael May ile AVM Menger Holding Yönetim Kurulu Üyesi Friedrich Lixl katıldı. Her iki yönetici de bu güçlü iş birliğinin Türkiye otomotiv sektörüne önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Michael May: “Türkiye’ye Güvenimizin Somut Bir Göstergesi”

Açılışta konuşan Michael May, Türkiye’nin IVECO için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“IVECO olarak, dünyanın en dinamik pazarlarından biri olan Türkiye’de Mengerler Motorlu Araçlar gibi köklü bir ortakla çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Haziran ayında attığımız imzaların ilk meyvesini bugün alıyoruz. İstanbul Davutpaşa’daki modern satış ve servis tesisimizin yanı sıra, Çanakkale ve Adana’da da yeni hizmet noktalarımızı faaliyete geçirdik. Bu iş birliği, Türkiye ekonomisine ve otomotiv sektörünün geleceğine duyduğumuz güvenin bir göstergesidir.”

Friedrich Lixl: “Tek Çatı Altında Daha Kapsamlı Çözümler”

AVM Menger Holding Yönetim Kurulu Üyesi Friedrich Lixl, Mengerler’in 1939’dan bu yana Türkiye otomotiv sektörüne yön veren bir marka olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“IVECO ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, müşterilerimize ‘tek çatı altında’ daha kapsamlı çözümler sunma vizyonumuzun önemli bir adımıdır. IVECO’nun global ticari araç uzmanlığını, Mengerler Motorlu Araçlar’ın güçlü satış ve satış sonrası hizmet deneyimiyle birleştiriyoruz. İstanbul, Çanakkale ve Adana’daki yeni noktalarımızla Türkiye genelinde daha yaygın, modern ve sürdürülebilir bir hizmet ağı kurmayı hedefliyoruz.”

Üç Noktada Eş Zamanlı Başlangıç

Yeni açılan tesislerden;

İstanbul Davutpaşa : Satış ve Servis Merkezi

Çanakkale : Satış ve Servis Merkezi

Adana: Servis Noktası olarak hizmet vermeye başladı.

Törende, IVECO yöneticileri tarafından Mengerler yöneticilerine plaket takdim edildi. Etkinliğe çok sayıda müşteri, iş ortağı ve sektör temsilcisi katıldı.

IVECO Türkiye’de Büyüme Atağını Sürdürecek

IVECO ve Mengerler Motorlu Araçlar, Türkiye genelinde yeni satış ve servis noktalarının açılışlarına önümüzdeki dönemde de devam edecek. Her iki marka da bu ortaklıkla, müşterilere daha hızlı, yenilikçi ve yüksek kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.