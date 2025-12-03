Tırsan’ın Adapazarı Mega Üretim Kampüsü’nde gerçekleştirilen törene Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Özmer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Öztürk, Emre Öztürk ve Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Üyesi Özgür Ayçiçek katılım gösterdi.

20 yıl önce Mersin’de kurulan Özmer Lojistik’in 7 araç ve 12 çalışan ile başlayan hizmetleri bugün 120’den fazla araç 145’ten fazla çalışan ve 10.000 m2’lik lojistik merkezi ile devam ediyor. Özmer Lojistik komple, parsiyel ve konteyner taşımacılığında tüm taşıma modlarını kullanıyor. Bu hizmetler ağırlıklı olarak Avrupa olmak üzere Balkanlar, Asya ve Kuzey Afrika rotalarında devam ediyor.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, törenin açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “20. yılını kutlayan Özmer Lojistik’i her taşıma modunda müşteri memnuniyetine ve sürekliliğe verdiği önem ve Avrupa, Asya ve Afrika’da artan başarılarından dolayı tebrik ediyorum. İkinci neslin yönetime dahil olmuş olması, işi ve operasyonu sahiplenmesi 20 yılı kutladıkları bu dönemde daha da büyük önem taşıyor. Teslimatını gerçekleştirdiğimiz araçlar, Özmer’in taşıma kapasitesini ve rekabet gücünü artıracak; karada, trende ve denizde Özmer’in gücünü artıracaktır. Özmer’in 20. yılını bir kez daha tebrik ediyor, nice 20 yıllar iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun.”

“TIRSAN’IN GÜCÜNÜ, VERİMİNİ VE KALİTESİNİ İLK ELDEN BİLİYORUZ”

Özmer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öztürk, Nuhoğlu’nun ardından yaptığı açıklamalarda 20. yıllarında da yatırım ile büyümekten duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti: “Bu yıl Özmer Lojistik’in 20. yılı. 7 araç ve 12 çalışan ile başladığımız yolculuğumuz adım adım, doğru ve zamanında yatırımlar ile büyüyerek 20 yılda 120’ten fazla araca, 145’ten fazla çalışana ulaştı. Genişleyen filomuz ve ekibimiz ile Avrupa, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika’ya taşımalarımız devam ediyor. Farklı taşıma modelleriyle hizmet verirken de Tırsan’ın gücünü, verimini ve kalitesini ilk elden, senelerdir deneyimlerimizle biliyoruz. Uzun yıllardır olduğu gibi büyüme odaklı yatırımımızı yine Tırsan ile yaptık. Bu araçların Tırsan mühendisliği ve modern Ar-Ge altyapısı ile geliştirildiğini, nasıl test süreçlerinden geçtiğini biliyoruz. Bu nedenle tereddüt etmeden, 20. yılımız olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyan bu yatırımda, yine Tırsan dedik. Tüm Tırsan ailesine teşekkür ediyorum.”

Tren Yüklemeli Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlar, çift süspansiyon sistemi ile ayarlanabilir beşinci teker yüksekliğine sahip olup, çekici ayırt etmez. Bu sayede hem midilli hem de yarı midilli çekiciler başta olmak üzere tüm çekicilerle eşleşebilir.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko fosfat tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.

Araç, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, tüm vagon ve tünel tiplerine de uyumludur.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde; 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu ile uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür.