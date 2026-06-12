Bakanlık tarafından Ankara'da yayımlanan 12.06.2026 tarihli resmi duyuru görseline göre, internet mecralarında ve sosyal medyada aldatıcı paylaşımlar yapan vize aracı şirketleri mercek altına alındı. İnternet ortamında vize randevu alma sürecine ilişkin tüketicileri cezbeden ve gerçeği yansıtmayan iddiaların artması üzerine, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu harekete geçerek altı firma hakkında re'sen inceleme başlattı.

Reklam Kurulu'nun 11.06.2026 tarihinde gerçekleştirdiği 370 sayılı toplantısında, söz konusu firmaların yürüttüğü agresif pazarlama faaliyetleri kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı. Tüketicilere yönelik olarak "vize randevu garantisi, vize garantisi, hızlı başvuru, kesintisiz destek, garanti çözüm, %100 onay garantisi, hızlı sonuç garantisi" gibi asılsız ve gerçekleştirilmesi hukuken tek taraflı mümkün olmayan taahhütler içeren reklamlar detaylıca değerlendirildi. Kurul, vize onay merci olmadıkları halde bu tür kesinlik belirten ifadelerle haksız rekabet yaratan ve vatandaşı yanıltan altı şirkete ait dosyaları inceleyerek ilk somut yaptırımı uyguladı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, söz konusu yanıltıcı reklamlar hakkında 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı. Bakanlık, yasal inceleme sürecinin hassasiyetle tamamlanmasının ardından Reklam Kurulu tarafından bu dosyalarla ilgili nihai kararın verileceğini aktardı. Kamuoyuna saygıyla duyurulan resmi açıklamanın sonunda, Ticaret Bakanlığı'nın her türlü mecrada tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetim ile inceleme faaliyetlerini aralıksız sürdüreceği kararlılıkla vurgulandı.