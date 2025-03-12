2023 yılında Bozüyük’te devreye alınan 3,5 MW’lık çatı üstü güneş enerjisi santralinden sonra Aksaray’da yapımı tamamlanan 30 MWe/36 MWp kapasiteli GES, yeşil enerjiye geçişte şirketin ikinci büyük adımı oldu. Yeni yatırımla birlikte bu yıl Türkiye operasyonlarında kullanılan elektriğin yarısından fazlası, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmış olacak.

Yeşil enerji ile daha güçlü bir gelecek

VitrA Karo’nun elektrik enerjisi ihtiyacının önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılaması hedeflenen santralin, 550 Wp gücündeki 65.520 PV modül ile yaklaşık 19.700 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretmesi ve yılda 37.190 ton karbon emisyonu azaltması öngörülüyor.

2025 yılında elektrik tüketiminin yarısını, 2030 yılında ise tamamını kendi yenilenebilir enerji tesislerinde üretmeyi hedeflediklerini belirten VitrA Karo CEO’su Mert Karasu, “Bu yatırım sayesinde karbon ayak izimizi daha da azaltarak küresel hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. Gelecekte tüm elektrik ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefimize bağlıyız” dedi.

Nisan 2024’te kurulumu başlayan Aksaray GES projesi, saha düzenleme çalışmalarının ardından PV modüllerin montajı, kablo, inverter, trafo ve enerji nakil hattı kurulumlarının tamamlanmasıyla 2025 yılının Şubat ayında elektrik üretimine başladı. Yıllık enerji üretim kapasitesiyle çevresel ve ekonomik fayda sağlayan bu proje, yenilikçi yaklaşımıyla sektörün dönüşümüne öncülük ediyor.