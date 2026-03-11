Karşılaşmanın son anlarına girilirken skor dezavantajında olan Islamgereev, risk alarak rakibine havadan atak yaptı. Güreş literatüründe “uçan sincap” olarak bilinen bu teknikle rakibini sırtüstü düşüren Rus sporcu, son saniyelerde kritik puanları hanesine yazdırdı.

Salon bir anda büyük bir coşkuya sahne olurken, hakemin bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet Islamgereev’in oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, güreş severler tarafından kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Spor yorumcuları ise bu hamleyi “son yılların en spektaküler güreş hareketlerinden biri” olarak değerlendirdi.