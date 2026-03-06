Trump’ın danışmanı Margo Martin tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkanın masasının arkasında otururken çevresinde bir dua çemberi olduğu görüldü. Evangelist din liderleri, Trump’a dokunarak ona manevi destek verdi.

Başkanlık Personel Ofisi Direktörü Dan Scavino tarafından paylaşılan videolarda, dualarda şu sözler dikkat çekti:

"Başkanımıza lütfunuzu ve korumanızı gönderin. Silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlar için de koruma diliyoruz. Ulusumuzu yönetmesi için gereken gücü ona vermeye devam etmenizi diliyoruz."

Duanın sonunda ABD’nin kuruluş ilkelerine dini bir gönderme yapılarak şöyle denildi:

"Baba, hepimiz senin gözetimin altındayız. Bölünmez bir ulus olarak, özgürlük ve adaletle tüm halkımıza hizmet etmesi için Başkanımıza göksel bereketini ver."

Dua, klasik bir şekilde “İsa’nın adıyla…” ifadeleriyle tamamlandı.