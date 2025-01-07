Forumda, Türk üretici ve ihracatçılar, Afrika’nın dört bir yanından gelen ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri yaparak yeni iş birliklerine imza atıyor. 2022 yılındaki organizasyona 280 Türk firması ve 41 Afrika ülkesinden 741 şirket katılmış, iki gün süren görüşmelerde ihracat köprüleri kurulmuştu.

Ahmet Karabulut’tan İlham Veren İhracat Hikayesi

Son WCI Forum’da dikkat çeken katılımcılardan biri olan Best Çelik Kapı Genel Müdürü Ahmet Karabulut, organizasyonun firmanın ihracat serüvenine büyük bir katkı sağladığını dile getirdi. Forum sonrası yaptığı video açıklamasında, özellikle Zimbabve’ye gerçekleştirilen bir ihracatın hikayesini anlattı. Siparişin ardından haritadan Zimbabve’nin yerini kontrol ettiğini esprili bir dille ifade eden Karabulut, WCI Forum’un sağladığı iş fırsatlarının önemini vurguladı.

Karabulut, Afrika pazarında yakaladıkları bağlantılar sayesinde Best Çelik Kapı’nın uluslararası büyüme yolunda güçlü adımlar attığını belirtti. Forumun, Türk firmalarının ihracat hedeflerine ulaşmaları için eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade eden Karabulut, "WCI Forum sayesinde Afrika’da birçok yeni bağlantı kurduk ve bu bağlantılar sayesinde küresel pazarda adımızı daha güçlü bir şekilde duyuruyoruz," dedi.

Afrika’dan Dünyaya Açılan Kapılar

Türkiye’de başlayan ve Afrika’nın önde gelen ülkelerinde düzenlenen organizasyonlar, sadece Türkiye’nin değil, Afrika ülkelerinin de ekonomik iş birliklerini genişletmelerine olanak tanıyor. WCI Forum, hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma yolunda Türk üreticilerini desteklemeye devam ederken, firmalara küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlıyor.

Afrika başta olmak üzere uluslararası pazarlara açılmak isteyen firmalar, bu özel iş forumuna katılarak ihracat serüvenlerine yeni bir boyut kazandırabilir. Best Çelik Kapı gibi başarı hikayeleri, WCI Forum’un Türk ihracatçılarının vizyonunu genişletmede ne denli etkili olduğunu gözler önüne seriyor.