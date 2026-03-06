ABD Deniz Piyadeleri’nde görev yapmış olan ve yaklaşan seçimlerde Yeşiller Partisi’nden Senato aday adayı olan Brian McGinnis, oturum sırasında sözlü protestoda bulundu. McGinnis, görevliler tarafından salondan çıkarılmaya çalışılırken kapıya tutunarak direnç gösterdi.

Polisler tarafından dışarı çıkarıldığı sırada “Kimse İsrail için savaşmak istemiyor” diye bağıran McGinnis, kısa süre içinde etkisiz hale getirildi. Görgü tanıklarına göre, protestocu salondan çıkarılırken Cumhuriyetçi Senatör Tim Sheehy de güvenlik görevlilerine yardım etti.

Yaşanan arbede sırasında McGinnis’in kolunun kırıldığı ifade edildi. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, müdahalenin sertliği nedeniyle tartışma başlattı.

Olayın ardından protestoya ve güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.