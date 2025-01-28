Azerbaycan Türklüğünün unutulmaz lideri, bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden Ebulfez Elçibey, yıllar geçse de hatıralarıyla halkının gönlünde yaşamaya devam ediyor. Elçibey’in, bundan 30 yıl önce bir çocukla yaşadığı duygusal diyalog, Türk dünyasının liderine duyulan sevginin ve saygının en anlamlı yansımalarından biri oldu.

Bir etkinlik sırasında küçük bir çocuğa “Adın ne?” diye soran Elçibey’in aldığı yanıt, Türk milliyetçiliğinin simgesi haline gelen bir kelimeyle, “Bozkurt” olmuştu. Bu kısa ama derin anlam taşıyan diyalog, o dönemi yaşayanların ve bugün bu anı izleyenlerin gözlerinde duygusal bir tebessüm bırakıyor. Bu sahne, Elçibey’in çocuklara verdiği değer ve Türk milliyetçiliği fikrini gelecek nesillere taşıma konusundaki kararlılığını bir kez daha hatırlatıyor.