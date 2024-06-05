İlk filmi 2018 yılında seyirciyle buluşan Marvel Evreni’nin en büyük ve en karmaşık karakterlerinden Venom’un maceralarını konu alan Venom, serinin üçüncü filmiyle yakında beyazperdede olacak.

Üçlemenin son filmi Venom: Son Dans’ta, Tom Hardy Venom (Eddie Brock) rolüne geri dönüyor. Bu kez Eddie ve Venom’un kaçak durumda olduğu filmde hem kendi dünyaları hem de diğer dünyalar tarafından avlanan ikili, kaçacak yerleri kalmayınca, son danslarını bitirecek yıkıcı bir karara zorlanacaklar…

Venom: Son Dans filminde Tom Hardy’e, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach ve Stephen Graham eşlik ediyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kelly Marcel üstlenirken, hikâyeyi Marcel ile birlikte Tom Hardy kaleme alıyor. Filmin yapımcılığını Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy ve Hutch Parker yapıyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği “Venom: Son Dans”, 25 Ekim’de vizyonda olacak.